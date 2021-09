Rolstoeltennissers Sam Schröder en Niels Vink hebben woensdag verrast door bij de Paralympische Spelen de titel te veroveren in het dubbelspel (quads). Het was het slotstuk van een zeer succesvolle Nederlandse dag in Tokio, met vijf keer goud.

Het als tweede geplaatste duo Schröder/Vink rekende in de finale af met de als eerste ingeschaalde Australiërs Dylan Alcott en Heath Davidson: 6-4 en 6-4.

De 21-jarige Schröder en de drie jaar jongere Vink debuteren op de Paralympics, terwijl de dertigers Alcott en Davidson vijf jaar geleden in Rio de Janeiro goud pakten. Alcott is bovendien liefst 22-voudig Grand Slam-kampioen. Acht van die titels waren in het dubbelspel, waarvan vier met Davidson.

Schröder kan nog een keer goud winnen in Tokio, want hij staat donderdag in de finale van het enkelspel tegenover Alcott.

Vink en Schröder komen uit in de quads. Dat is de klasse voor rolstoeltennissers met een beperking aan de armen en de benen.

Woensdag bereikte het duo Diede de Groot en Aniek van Koot de finale van het vrouwendubbel in de open klasse. De twee Nederlanders staan ook nog in de halve finales van het enkelspel.

Gouden medailleregen voor Nederland

Eerder op woensdag waren er al gouden medailles voor handbikers Jetze Plat, Jennette Jansen en Mitch Valize in de wegrit en voor zwemmer Rogier Dorsman op de 100 meter schoolslag.

De Nederlandse ploeg staat nu op negentien keer goud in Japan en heeft daarmee het totaal van Rio 2016 (zeventien titels) al verbeterd. De Paralympics duren nog tot en met zondag.