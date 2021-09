Het ging totaal niet zoals hij van tevoren voor ogen had, maar handbiker Jetze Plat slaagde er woensdag wél in om zijn unieke trilogie op de Paralympische Spelen te voltooien. Na goud op de triatlon en de tijdrit was hij ook in de wegrace oppermachtig.

"Dit was denk ik de zwaarste wedstrijd ooit", zei een moegestreden Plat in gesprek met de NOS. "Het liep niet volgens plan, want mijn plan was om te wachten. Op een gegeven moment zag ik in de afdaling een klein gaatje en toen dacht ik: ja fuck it, ik ga gewoon. Ik ben heel blij dat ik mijn favorietenrol heb waargemaakt."

De dertigjarige Plat wist bij zijn demarrage na zo'n 40 kilometer koers - de wegrace telde 79,2 kilometer - zijn concurrenten direct op minuten achterstand te zetten. In de laatste meters had Plat alle tijd om bij de boarding high fives uit te delen voor hij de finish passeerde op de Fuji International Speedway. Hij was uiteindelijk bijna zes minuten sneller dan nummer twee Thomas Frühwirth.

"Het ging zo fucking goed, maar ik was zó bang om mezelf op te blazen. Ik wist niet wat de voorsprong was en bleef gewoon rijden. Een ronde voor het einde hoorde ik dat mijn voorsprong drie minuten bedroeg en ik viel niet stil, dus dan weet je dat het goed gaat. Het was een slopende wedstrijd waarin ik iedereen, inclusief mezelf, naar de kloten heb gereden", concludeerde Plat.

'Heb uren voor Jan Lul in klimaatkamers doorgebracht'

In de aanloop naar de Spelen bereidde Plat zich uitgebreid voor op de weersomstandigheden in Tokio. Zo trainde hij meerdere malen in een zogenoemde klimaatkamer om aan de warme omstandigheden in de Japanse hoofdstad te wennen, maar dat bleek voor de wegrace totaal niet nodig.

"Het werd op een gegeven moment echt bizar weer. Het was gewoon koud in de afdaling, dus ik heb al die uren voor Jan Lul in die klimaatkamers doorgebracht", zei Plat, die door het verzilveren van zijn trilogie nu op vijf paralympische medailles staat. In 2016 pakte hij goud op de triatlon en brons op de tijdrit.

Over drie jaar staan al de Paralympische Spelen in Parijs op het programma, waar Plat zijn erelijst hoopt uit te breiden. "Het liefst houd ik deze vorm voor eeuwig vast. Maar ik ga nu eerst maar eens gas terugnemen en me vol eten met toetjes."