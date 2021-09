Zwemmer Rogier Dorsman heeft woensdag op de 100 meter schoolslag zijn derde gouden medaille veroverd bij de Paralympische Spelen. Nederland staat nu op achttien titels in Tokio, een verbetering van het totaal in 2016 in Rio de Janeiro.

Dorsman was na een spannende finale op de 100 school ruim een halve seconde sneller dan de Japanner Keiichi Kimura, die als tweede eindigde: 1.11,22 om 1.11,78. De Chinees Bozun Yang pakte brons in 1.12,62.

De 22-jarige Dorsman debuteert in Tokio op de Paralympische Spelen. Hij won eerder al goud op de 400 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag in de S11-klasse voor zwemmers met een ernstigste visuele beperking. Hij komt vrijdag nog uit op de 100 meter vlinderslag.

Eerder op woensdag was er bij het wielrennen al groot succes voor Nederland. Handbikers Jetze Plat, Jennette Jansen en Mitch Valize werden paralympisch kampioen in de wegrit. Door het goud van Plat evenaarde Nederland het totaal van Rio 2016 (zeventien titels) en Dorsman zorgde voor een verbetering.

De vorige keer dat Nederland minimaal achttien titels mocht vieren bij de Paralympics, was in 1988 (31 keer goud). Het record staat op 55 gouden medailles in 1984.

Bij de vorige Paralympische Spelen eindigde 'TeamNL' met 62 medailles in totaal. In Tokio staat de teller op 38 plakken. Het toernooi duurt nog tot en met zondag. Nederland staat voorlopig vijfde op de medaillespiegel.

Takken pakt met zilver eerste medaille

Bas Takken won eerder op woensdag voor het eerst in zijn carrière een medaille bij de Paralympische Spelen. De 22-jarige zwemmer veroverde zilver op de 400 meter vrije slag in de S10-klasse.

Takken was in de Japanse ochtend in de series minimaal zeven seconden sneller dan zijn concurrenten, maar de zwemmers konden toen relatief rustig aan doen, omdat maar één van de negen deelnemers afviel voor de finale.

In de eindstrijd ging iedereen maximaal en was Maksym Krypak duidelijk beste. De wereldrecordhouder uit Oekraïne tikte aan in 3.59,62. Takken zwom in 4.02,02 naar het zilver en de Australiër Thomas Gallagher (4.03,9`1) pakte brons.

Takken, die met platvoeten geboren is, eindigde vijf jaar geleden in Rio de Janeiro bij zijn debuut op de Paralympics als vierde op de 400 vrij. Bij de WK van 2019 en de EK van 2018 eindigde hij als tweede op deze afstand.

Thijs van Hofweegen kwam in de finale van de 100 vrij (S6) een kleine seconde tekort voor het podium. De 24-jarige Nederlander eindigde als vijfde in 1.06,39, terwijl het brons in 1.05,45 naar de Braziliaan Talisson Glock ging.