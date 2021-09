Handbiker Jetze Plat heeft woensdag zijn unieke trilogie op de Paralympische Spelen voltooid door goud te veroveren in de wegrace. De Nederlander pakte eerder al de titel op de triatlon en de tijdrit in Tokio.

De dertigjarige Plat pakte in de tweede helft van de 79,2 kilometer lange wegrace een grote voorsprong op de rest. Zijn marge was zo ruim dat hij in de laatste meters bij de boarding high fives kon uitdelen aan landgenoten, waarna de dolgelukkige Amsterdammer met de Nederlandse vlag in zijn handen over de finish kwam.

Plat had 2 uur, 15 minuten en 13 seconden nodig voor de koers rond de Fuji International Speedway. Het zilver was voor de Oostenrijker Thomas Frühwirth, die bijna zes minuten later over de finish kwam.

Diens landgenoot Alexander Gritsch kwam op 7 minuten en 25 seconden van Plat over de streep en pakte het brons. Het podium was precies hetzelfde als bij de tijdrit, die Plat eveneens met grote overmacht won. Zijn voorsprong was toen ruim een minuut.

Bij de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro eindigde Plat met goud op de triatlon en brons op de wegwedstrijd. Hij deed toen niet mee aan de tijdrit. Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, is op alle drie de onderdelen wereldkampioen.

Eerder op woensdag pakte de Nederlandse ploeg al twee paralympische titels in de wegrace. Jennette Jansen veroverde op haar zevende Paralympische Spelen goud en Mitch Valize kroonde zich voor de tweede keer in Tokio tot paralympisch kampioen. Nederland staat nu op zeventien keer goud, een evenaring van het totaal van Rio 2016. De Spelen duren nog tot en met zondag.