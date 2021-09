Jennette Jansen heeft woensdag op de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd in de wegrace en daarmee de tiende paralympische medaille uit haar carrière gepakt. Mitch Valize stelde bij de mannen zijn tweede titel veilig en zag Tim de Vries met brons eindigen.

De 53-jarige Jansen wist kort voor de finish een gaatje te slaan in de 26,4 kilometer lange wegrace en soleerde naar de zege. De Duitse Annika Zeyen kwam zes seconden achter de Nederlandse als tweede over de finish en veroverde zilver.

Het brons was voor de Amerikaanse Alicia Dana, die weer drie seconden langzamer was dan Zeyen. De rest van het veld kwam op minstens anderhalve minuut van Jansen over de finish op de Fuji International Speedway. In de wegraces werden de klasses H1 tot en met 4 samengevoegd.

Het is de zevende keer dat Jansen meedoet aan de Paralympische Spelen, na haar debuut in 1988 in Seoel. De handbikester begon als atlete en was daarna rolstoelbasketbalster voordat ze besloot zich op het wielrennen toe te leggen.

Jansen begon deze Paralympische Spelen met acht medailles op zak. In de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) veroverde ze in Tokio al brons in de tijdrit en door haar gouden plak in de wegrace staat ze nu op tien paralympische medailles.

Valize verovert zijn tweede paralympische titel

Na een spannende wegrace over 79,2 kilometer in de H5-klasse deelde ook Valize mee in de feestvreugde. De Nederlander leek de titel aan de Fransman Loic Vergnaud te moeten laten, maar in de laatste honderden meters slaagde Valize er dankzij een eindspurt toch nog in om Vergnaud voor de finish te passeren.

De twee deden 2 uur, 24 minuten en 30 seconden over de wegrit. Het podium werd gecompleteerd door Tim de Vries, die tien seconden later dan Valize en Vergnaud over de streep kwam en zodoende met brons eindigde. Voor De Vries is het zijn eerste paralympische medaille.

De 26-jarige Valize maakte dinsdag al indruk door op de tijdrit paralympisch goud te veroveren. De handbiker was in de race tegen de klok een minuut sneller dan Vergnaud, die zilver pakte.

Door de titels van Jansen en Valize staat de Nederlandse ploeg nu op zestien gouden plakken in Tokio. De Paralympische Spelen duren nog tot en met zondag.