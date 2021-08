Chantalle Zijderveld heeft dinsdag haar vierde medaille gewonnen bij de Paralympische Spelen van Tokio. De twintigjarige zwemster pakte brons op de 100 meter vlinderslag in de S10-klasse.

Zijderveld tikte in het Tokyo Aquatics Centre aan in een tijd van 1.07,91, ruim twee tienden boven haar tijd uit de series. Het goud ging na een spannende strijd naar de Amerikaanse Mikaela Jenkins (1.07,52) en de Australische Jasmine Greenwood veroverde zilver (1.07,89).

Zijderveld, die zonder rechterhand geboren is, pakte eerder in Tokio al goud op de 100 meter schoolslag en zilver op de 50 en 100 meter vrije slag.

De Nederlandse won vijf jaar geleden bij haar paralympische debuut in Rio de Janeiro brons op de 100 meter schoolslag. Ze stopt na de Paralympics van Tokio met topzwemmen.

Marc Evers eindigde als achtste in de finale van de 200 meter wisselslag in de SM14-klasse (voor zwemmers met een verstandelijke beperking). De dertigjarige Nederlander was de titelverdediger op dit onderdeel. In 2012 won hij goud op de 100 meter rugslag in Londen.

Nederland staat door het brons van Zijderveld op dertig medailles in Japan. De Paralympische Spelen duren nog tot en met zondag.