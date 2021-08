Jennette Jansen heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) op haar zevende Paralympische Spelen brons veroverd op de tijdrit. De Nederlandse veroverde daarmee de negende paralympische medaille uit haar carrière. Vincent ter Schure en zijn piloot Timo Fransen pakten zilver.

De 53-jarige Jansen eindigde de 24 kilometer lange tijdrit in haar klasse (H4-5) op de derde plek. Ze klokte een tijd van 48.45,69 en moest de Amerikaanse Oksana Masters (goud in 45.40,05) en de Chinese Bianbian Sun (zilver in 47.26,53) voor zich dulden.

Met Chantal Haenen deed er nog een Nederlandse mee aan de tijdrit in de H4-5-klasse, maar zij slaagde er niet in het podium te halen. Haenen, die in juni nog wereldkampioene werd, was dertig seconden langzamer dan Jansen (49.15,28).

Het is de zevende keer dat Jansen acte de présence geeft op de Paralympische Spelen. De Overijsselse deed in 1988 en 1992 mee als atlete en was op de Spelen van 1996, 2000 en 2004 actief als rolstoelbasketbalster. Daarna pakte ze het handbiken op. Bij de Spelen van 2016 veroverde ze brons in de wegrit.

Jansen veroverde voor deze Spelen in Tokio al acht paralympische medailles (zes in de atletiek, één in het rolstoelbasketbal en één bij het handbiken) en staat door haar bronzen plak op de tijdrit dus op negen plakken.

Zilver voor Ter Schure en Fransen

Bij de mannen pakte Vincent ter Schure met piloot Timo Fransen zilver in de B-klasse. Het duo was mede door pech onderweg en een fietswissel alleen langzamer dan de Fransman Alexandre Lloveras en piloot Corentin Ermenault.

Tristan Bangma eindigde met piloot Patrick Bos als zesde. Zij gaven ruim vijf minuten toe op de Franse winnaars.

In de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) werden handbikers Jetze Plat en Mitch Valize paralympisch kampioen op de tijdrit. De Paralympische Spelen duren nog tot en met zondag.