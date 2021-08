Handbikers Jetze Plat en Mitch Valize hebben in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) op overtuigende wijze paralympisch goud veroverd op de tijdrit. Daniël Abraham deed dinsdag hetzelfde in de race tegen de klok.

De dertigjarige Plat was in de H4-klasse ongenaakbaar. De geboren Amsterdammer deed 37 minuten en 28 seconden over zijn tijdrit van 24 kilometer en hield al zijn concurrenten ver achter zich. Het podium werd gecompleteerd door de Oostenrijkers Thomas Fruewirth (zilver in 38.30,61) en Alexander Gritsch (brons in 39.58,93).

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, veroverde in de nacht van zaterdag op zondag al goud op de triatlon. Hij gaat in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) ook nog voor goud in de wegrace. Op alle drie de onderdelen is de handbiker wereldkampioen.

Op de Paralympische Spelen van 2016 veroverde Plat eveneens goud op de triatlon. Hij eindigde toen als derde in de wegrace.

In de H5-klasse was er ook succes voor Nederland. Valize pakte net als Plat zeer overtuigend het goud door zijn tijdrit van 24 kilometer in 38 minuten en 12 seconden af te leggen. Hij had zelfs nog sneller kunnen zijn, maar hij werd opgehouden door een foutje in de bocht, waardoor hij in de boarding eindigde.

De Fransman Loic Vergnaud pakte het zilver in 39.15,16 en het brons was voor de Ier Gary O'Reilly (39.36,46), maar zij kwamen niet in de buurt van de tijd van Valize. Met Tim de Vries deed er nog een Nederlander mee in die klasse. Hij eindigde als vijfde in 41.33,46.

Abraham zorgt voor derde tijdritgoud

Later op dinsdag was Abraham de beste op de tijdrit in de C5-klasse. De van oorsprong Eritrese Nederlander legde de 32 kilometer op de Fuji International Speedway af in 42.46 minuten.

Daarmee was Abraham 32 seconden sneller dan Yegor Dementyev uit Oekraïne. Brons was op 50 seconden voor de Australiër Alistair Donohoe.

Op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro van 2016 won Abraham goud in de wegrit (C4-5). Toen profiteerde hij van een val van zijn concurrenten Dementyev en Donohoe die voor het goud sprintten en vlak voor de streep beiden ten val kwamen.

Door het succes van Plat, Valize en Abraham staat de Nederlandse ploeg nu op dertien paralympische titels. De Paralympische Spelen zijn vorige week begonnen en duren nog tot en met zondag.