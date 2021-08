Rogier Dorsman heeft maandag grote indruk gemaakt bij de Paralympische Spelen in Tokio. De 22-jarige zwemmer pakte in een nieuw wereldrecord goud op de 200 meter wisselslag en sloeg een groot gat met de concurrentie. Thomas van Wanrooij won zijn eerste medaille op de Spelen.

Dorsman tikte in het Tokyo Aquatics Centre aan in een tijd van 2.19,02. Daarmee was hij meer dan een seconde sneller dan zijn eigen wereldrecord (2.20,40) en minimaal negen seconden rapper dan de andere finalisten in de SM11-klasse (zwemmers met een visuele beperking).

De Oekraïner Mykhailo Serbin veroverde het zilver in 2.27,97, terwijl het brons naar de Japanner Uchu Tomita (2.28,97) ging.

"Ik voel me fantastisch", reageerde Dorsman. "Het was weer een toptijd. Het doel was om onder de 2.20 te zwemmen en dat is gelukt. Heel mooi."

Dorsman, die in Tokio debuteert op de Paralympics, won vorige week al goud op de 400 meter vrije slag. In 2019 werd hij ook al wereldkampioen op de 400 vrij en de 200 wissel. Hij komt in Japan nog uit op de 100 meter schoolslag en de 100 meter vlinderslag.

Thomas van Wanrooij mag zich nu ook paralympische medaillewinnaar noemen. Foto: Getty Images

Eerste paralympische medaille voor Van Wanrooij

In de klasse SM13 (voor zwemmers met een iets minder zware visuele beperking) stond Van Wanrooij op de 200 wissel voor het eerst in zijn carrière op het podium bij de Paralympics.

De achttienjarige Nederlander, die vorige week vijfde werd op de 100 meter rugslag, eindigde in een tijd van 2.10,79 als derde. Het verschil met de nummer twee, de Fransman Alex Portal, was minder dan een seconde (2.09,92).

Wereldrecordhouder Ihar Boki uit Belarus was zoals verwacht een klasse apart: 2.02,70. Het was voor de 27-jarige zwemmer uit Belarus zijn vijfde titel in Tokio en zijn zestiende in totaal bij drie Paralympische Spelen.

Bij de vrouwen was er geen medaille voor Liesette Bruinsma op de 200 wissel (SM11). De titelverdedigster eindigde met haar tijd van 2.50,78 als vijfde. De Chinese Jia Ma won goud in 2.42,14 en en zwom het in 2019 neergezette wereldrecord van Bruinsma (2.46,49) uit de boeken.

Eerder op maandag was er al goud voor tafeltennisster Kelly van Zon en dressuuramazone Sanne Voets. Nederland staat nu op 23 medailles (tien keer goud, acht keer zilver en vijf keer brons) en is voorlopig de nummer zeven op de medaillespiegel.