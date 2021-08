Sanne Voets heeft haar tweede gouden plak en haar derde medaille in totaal veroverd bij de Paralympische Spelen in Tokio. De 34-jarige amazone prolongeerde maandag haar titel bij de vrije kür bij de dressuur (grade IV). Frank Hosmar pakte zilver in de klasse grade V.

Voets was met haar paard Demantur een klasse apart. Ze kreeg van de jury een score van 82.085 procent. Daarmee had ze een ruime voorsprong op de 61-jarige Zweedse Louise Etzner Jakobsson (75.935), die zilver pakte. Het brons ging naar de Belgische Manon Claeys (75.680).

"Alles viel vandaag op het juiste moment op zijn plek, heel bijzonder", reageerde Voets, die een Nederlands record neerzette. "Ik weet dat er zó veel moet kloppen om het zo te laten aflopen, dus ben heel blij dat het gelukt is. Dit onderdeel had de meeste lading, hier kun je het meest van jezelf in kwijt."

De geboren Brabantse werd donderdag al paralympisch kampioen bij de individuele test. Met ploeggenoten Rixt van der Horst en Hosmar was er zondag zilver in de landenwedstrijd.

Voets komt uit in grade IV; in grade I zitten de sporters met de zwaarste handicaps en in grade V de atleten met kleine beperkingen. Voets is de regerend Europees, wereld- en paralympisch kampioen op de vrije kür.

Frank Hosmar pakte zilver in Tokio.

Tweede zilver voor Hosmar

Hosmar (op Alphaville) werd in de klasse grade V bijna voor het eerst in zijn carrière paralympisch kampioen, maar de Belgische Michèle George was net wat beter dan de 53-jarige Nederlander: 80.590 procent om 80.240 procent. Het brons ging naar de Duitse Regine Mispelkamp (76.820).

Hosmar won eerder in Tokio al zilver met het team en brons bij de individuele test. Het is de derde Paralympische Spelen op rij dat hij drie medailles verovert. In Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) ging hij naar huis met drie bronzen plakken.

Eerder op maandag was er al goud voor tafeltennisster Kelly van Zon, die haar titel ook prolongeerde. Nederland staat nu op 22 medailles (negen keer goud, acht keer zilver en vijf keer brons) en is voorlopig de nummer zeven op de medaillespiegel.