Tafeltennisster Kelly van Zon is in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) voor de derde keer in haar loopbaan paralympisch kampioen geworden. De Nederlandse was in een spannende finale van de klasse 7 in vijf games te sterk voor de Russin Viktoriia Safonova: 3-2.

De 33-jarige Van Zon stevende af op een nederlaag nadat ze de tweede en derde game afgetekend had verloren, maar herstelde zich knap. Ze dwong een beslissende game af en trok daarin aan het langste eind: 11-8, 3-11, 4-11, 11-5 en 11-8.

Het is de derde keer op rij dat Van Zon goud pakt op de Paralympische Spelen. Bij haar olympisch debuut op de Spelen van 2008 in Peking veroverde de Brabantse brons, waarna in 2012 (Londen) én 2016 (Rio de Janeiro) goud volgde.

"Ik vind dit wel de mooiste gouden medaille", zei Van Zon na de finale. "Omdat mijn familie en vrienden er niet bij zijn en de weg zo ontzettend lang is geweest. Alle titels zijn mooi, overal zit een verhaal aan, maar ik ben heel blij dat ik het nu weer geflikt heb."

Van Zon heeft heupafwijking en verschil in beenlengte

Van Zon, die in 2003 voor het eerst in actie kwam op het hoogste internationale niveau, heeft een aangeboren heupafwijking en een verschil in beenlengte van 11 centimeter. Daarnaast heeft ze verminderde spierfuncties in haar linkerbeen.

Naast haar vier paralympische medailles staan er onder meer drie wereldtitels en vier gouden EK-medailles op de erelijst van Van Zon, die sinds 2008 bijna onafgebroken de wereldranglijst aanvoert.

Met haar derde gouden plak op de Paralympische Spelen zorgde Van Zon voor de achtste titel van de Nederlandse ploeg en de twintigste medaille in Tokio.