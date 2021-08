Het Nederlandse paradressuurteam heeft zondag het zilver gepakt bij de Paralympische Spelen in Tokio. Rixt van der Horst, Frank Hosmar en Sanne Voets moesten alleen Groot-Brittannië voor zich dulden. Zwemster Liesette Bruinsma slaagde er niet in een medaille te pakken op de 50 meter vrije slag.

Van der Horst, Hosmar en Voets kwamen in Tokio tot een score van 229.249 procent. Groot-Brittannië was met 229.905 procent net iets beter en pakte zo het goud. Het brons ging naar de Verenigde Staten (224.427 procent).

"Het is nog nooit zo close geweest", aldus bondscoach Joyce van Rooijen. "Dit is een zilveren medaille met een gouden rand. Frank, Rixt en Sanne hebben zo goed gereden. Het zijn ruiters met zulke koele koppen. Sanne zei, voordat ze als laatste van ons team de ring in moest: 'Ik pak ze'."

Van der Horst, Hosmar en Voets kunnen maandag opnieuw voor een medaille gaan op de Paralympische Spelen. Dan staat de finale van de kür op muziek op het programma.

Eerder was er al goud voor Voets in de individuele dressuurtest (grade IV). Hosmar (grade V) en Van der Horst (grade III) hadden al een bronzen medaille veroverd.

Liesette Bruinsma wist net geen medaille te pakken. Foto: Getty Images

Bruinsma vierde in S11-klasse

Bruinsma slaagde er zondag ook bij haar tweede poging niet in een medaille te veroveren op de 50 meter vrije slag. De Nederlandse eindigde opnieuw als vierde in de S11-klasse.

De finale stond vrijdag al op het programma, maar moest worden overgezwommen na een succesvol protest van Bruinsma, die toen ook vierde werd. De Nederlandse vond dat ze gehinderd werd door de Chinese Guizhi Li en kreeg gelijk.

Bij de herkansing ging het goud net als tijdens de oorspronkelijke finale naar Jia Ma uit China en was het zilver voor Li. Karolina Pelendritou uit Cyprus legde beslag op het brons.

Door haar vierde plaats blijft de twintigjarige Bruinsma tijdens deze Paralympische Spelen op één medaille staan. Ze veroverde zilver op de 400 meter vrije slag.

In totaal staat Nederland in Tokio op negentien medailles. Met zeven keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons wordt de tiende plaats in het medailleklassement ingenomen.