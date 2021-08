Zwemster Liesette Bruinsma is er zondag ook bij haar tweede poging niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 50 meter vrije slag bij de Paralympische Spelen. De Nederlandse eindigde opnieuw als vierde in de S11-klasse.

De finale stond vrijdag al op het programma, maar moest worden overgezwommen na een succesvol protest van Bruinsma, die toen ook vierde werd. De Nederlandse vond dat ze gehinderd werd door de Chinese Guizhi Li en kreeg gelijk.

Bij de herkansing ging het goud net als tijdens de oorspronkelijke finale naar Jia Ma uit China en was het zilver voor Li. Karolina Pelendritou uit Cyprus legde beslag op het brons.

Door haar vierde plaats blijft de twintigjarige Bruinsma tijdens deze Paralympische Spelen op één medaille staan. Ze veroverde zilver op de 400 meter vrije slag.

In totaal staat Nederland in Tokio op achttien medailles. Met zeven keer goud, zes keer zilver en vijf keer brons wordt de tiende plaats in het medailleklassement ingenomen.