Rolstoeltennisster Diede de Groot is zaterdag overtuigend begonnen aan het enkelspel op de Paralympische Spelen in Tokio. In haar jacht op een Golden Slam stond de Utrechtse in de eerste ronde slechts één game af aan de Chileense Macarena Cabrillana: 6-1, 6-0.

Volg nieuws over de Paralympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij ontwikkelingen op de Paralympics

De 24-jarige De Groot had slechts 44 minuten nodig om zich te ontdoen van Cabrillana, de nummer tien van de wereldranglijst. Na een overtuigende 6-1 in de eerste set verloor de mondiale nummer één in de tweede set helemaal geen game meer aan de Zuid-Amerikaanse: 6-0.

De Groot neemt het in de tweede ronde op tegen de winnares van de partij tussen Jinlian Huang uit China en de Amerikaanse Emmy Kaiser. Die wedstrijd is momenteel nog bezig in het Ariake Tennis Park.

Na titels op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon lonkt dit jaar de Golden Slam voor De Groot: in één jaar alle Grand Slam-toernooien in het enkelspel winnen én goud veroveren op de Spelen. Alleen Steffi Graf wist dat ooit te doen, in 1988.

Ook Aniek van Koot en Tom Egberink kwamen goed uit de startblokken in Tokio. Van Koot versloeg de Duitse Katharina Krüger in twee sets (6-3, 6-1), terwijl Egberink maar één game afstond aan Abu Samah Borhan uit Maleisië: 6-0, 6-1. Carlos Anker werd vrijdag al uitgeschakeld, terwijl Ruben Spaargaren en Maikel Scheffers wel doordrongen tot de tweede ronde.