Rixt van der Horst heeft vrijdag de derde Nederlandse dressuurmedaille gewonnen bij de Paralympische Spelen in Tokio. De vijfvoudig wereldkampioene veroverde op haar paard Findsley brons in de individuele test (grade III).

Van der Horst kreeg van de jury een score van 75,765 voor haar proef. De Deense Europees kampioen Tobias Jørgensen (78,971) won goud en het zilver ging naar de Britse Natasha Bakker (76,265). Maud de Reu, de tweede Nederlandse in de klasse grade III, eindigde met een score van 69,941 als tiende.

"Ik was tevreden met mijn proef. We hadden wel iets last van spanning omdat het onze eerste proef was hier in Tokio. Er waren misschien wat dingetjes die beter hadden gekund, maar overall had ik een heel goed gevoel. Ik had wel gehoopt een wat hogere score neer te kunnen zetten", aldus Van der Horst.

De 29-jarige Van der Horst, die kampt met spasticiteit en een nierafwijking, eindigde vijf jaar bij de Paralympics in Rio de Janeiro ook al als derde bij de individuele test. Ze ging na haar paralympische debuut naar huis met twee keer brons en één keer zilver.

Twaalf medailles voor Nederland

Eerder deze week was er op het Equestrian Park in Tokio al dressuurgoud voor Sanne Voets (grade IV) en brons voor Frank Hosmar (grade V). In grade I zitten de sporters met de zwaarste handicaps en in grade V de atleten met kleine beperkingen.

De Nederlandse ploeg staat bij de Paralympische Spelen op twaalf medailles. Eerder op vrijdag was er respectievelijk zilver en brons voor baanwielrensters Alyda Norbruis en Caroline Groot.