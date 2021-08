Liesette Bruinsma krijgt een tweede kans om een medaille te winnen op de 50 meter vrije slag bij de Paralympische Spelen. De twintigjarige Nederlandse eindigde vrijdag als vierde in de eindstrijd in Tokio, maar diende na afloop een succesvol protest in. De finale moet daardoor worden overgezwommen.

Bruinsma werd tijdens haar race in de S11-klasse (voor zwemmers met een visuele beperking) flink gehinderd door Guizhi Li. De Chinese kwam zeker drie keer met haar arm over de lijn, waardoor ze in de baan van de naast haar zwemmende Bruinsma kwam.

De Friezin veranderde van richting en kwam met haar arm in de lijn. Bruinsma zette een tijd van 30,43 seconden neer, waarmee ze twee tienden langzamer was dan eerder op de dag in de series (30,27) en net naast het podium viel.

Guizhi Li (29,66) pakte het zilver achter haar landgenote Jia Ma (29,46), maar zij moeten die medailles weer inleveren. Het is nog niet bekend wanneer de finale opnieuw wordt gezwommen.

"De reglementen staan toe om bij significante hinder protest aan te tekenen", zegt bondscoach Sander Nijhuis: "Dat was in deze casus duidelijk te zien. We zijn uiteindelijk in het gelijk gesteld. Het is nu afwachten wanneer de finale overgezwommen wordt."

Bruinsma was vijf jaar geleden bij de Paralympics van Rio de Janeiro de succesvolste Nederlandse sporter met twee keer goud, één keer zilver en twee keer brons. Een van die bronzen medailles was op de 50 vrij. In Tokio staat ze op één keer zilver (400 vrij).