Baanwielrenster Alyda Norbruis veroverde vrijdag voor de derde Paralympische Spelen op rij een medaille op de 500 meter tijdrit. De 32-jarige Friezin hoopt dat ze anderen kan inspireren en motiveren met haar zilveren plak in Japan.

"Ik wil graag meegeven dat hoeveel hobbels je ook tegenkomt op de weg naar je doelen en dromen, je ze altijd moet blijven najagen en jezelf moet herpakken als het tegenzit", zei Norbruis in de Izu Velodrome.

"Mijn doorzettingsvermogen is denk ik altijd mijn grootste kracht geweest. Ik heb jaren laten zien dat Alyda voor doorzetten staat en dat heb ik vandaag ook gedaan. Ik hoop dat ik daarmee mensen kan inspireren en motiveren. Je kunt veel verder komen dan je denkt, als je de juiste mensen om je heen hebt. En dan kunnen dromen alsnog vervuld worden."

Norbruis, die bij haar geboorte een hersenbloeding kreeg en daardoor aan de linkerzijde spastisch en deels verlamd is, debuteerde in 2012 op de Spelen met zilver op de 500 meter op de baan. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro won ze op de baan goud op de 500 meter en brons op de 3.000 meter achtervolging en op de weg was er goud op de tijdrit.

Vrijdag in Japan eindigde de Nederlandse, die zichzelf bij haar derde Spelen niet meer als favoriet zag, in de C1-3-klasse als tweede op de 500 meter in een persoonlijk record van 39,002 seconden. De Australische Amanda Reid pakte de paralympische titel door haar eigen wereldrecord te breken (38,487). Ze kwam tot een gemiddelde snelheid van 46,769 kilometer per uur.

"Deze dag was rood omcirkeld in mijn agenda", aldus Norbruis. "Ik wist dat ik kans had op een medaille, maar dat het zo zou uitpakken had ik zelf niet verwacht, en ik denk een heleboel mensen met mij. Ik rijd de beste race uit mijn hele topsportcarrière en die heeft geleid tot een zilveren medaille met een dikke vette gouden rand."

Groot heel erg trots op brons

Caroline Groot zorgde een paar uur na het succes van Norbruis voor de elfde Nederlandse medaille bij de Paralympics. De 23-jarige baanrenster, die debuteert op de Spelen, reed op de 500 meter een wereldrecord in de C5-klasse. Haar tijd van 35,599 was goed voor brons in klasse C4-5.

"Ik ben er superblij mee en heel erg trots op", aldus Groot. "Ik heb de beste race van mijn leven gereden, een dik pr en een wereldrecord. En dit was wat het waard was: brons."