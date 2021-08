Alyda Norbruis heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) bij de Paralympische Spelen zilver veroverd op de 500 meter tijdrit in de klasse C1-3. In de C4-5 klasse pakte Caroline Groot het brons in een nieuw wereldrecord in haar categorie.

De 32-jarige Norbruis deed 39 seconden over haar tijdrit van een halve kilometer (39,002), maar het was net niet genoeg voor het goud in Tokio. Amanda Reid veroverde de titel in een nieuw wereldrecord van 38,487.

De vorige mondiale toptijd stond ook al op naam van de Australische, die in december 2020 in Brisbane tot 38,918 kwam. Het brons ging naar de Chinese Wangwei Qian in 41,403.

Norbruis, die bij haar geboorte een hersenbloeding kreeg en daardoor linkszijdig spastisch en deels verlamd is, doet voor de derde keer mee aan de Paralympische Spelen. De Friezin veroverde in 2016 goud in de tijdrit op de baan én op de weg.

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro pakte Norbruis ook brons op de achtervolging. Bij haar paralympisch debuut in 2012 was er zilver op de individuele tijdrit.

Alyda Norbruis pakte zilver op de 500 meter tijdrit. Foto: Getty Images

Groot verovert in wereldrecord brons op tijdrit

In navolging van Norbruis eindigde ook Groot op het podium in de tijdrit, maar dan in de klasse C4-5. De Nederlandse kwam in 35,599 over de streep en brak daarmee het wereldrecord in de C5-klasse, dat sinds de Paralympische Spelen van 2016 op naam stond van de Chinese Zhou Jufang (36,004).

De Britse Kadeena Cox veroverde het goud in 34,812 en ook de Canadese Kate O'Brien was sneller dan Groot (35,830). Cox zorgde met haar tijd voor een nieuw wereldrecord in de C4-klasse. De cijfers worden gebruikt om aan te duiden in welke mate een sporter een beperking heeft.

De 23-jarige Groot gold vroeger als schaatstalent, maar hield na een operatie blijvende schade over aan haar rechteronderbeen en besloot zich als wielrenster op de Paralympische Spelen te richten.

Door de zilveren en bronzen medaille op de 500 meter tijdrit in Tokio staat Nederland nu op elf medailles op de Paralympische Spelen. Tot dusver werden er vijf paralympische titels veroverd door de Nederlandse ploeg.