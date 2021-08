Chantalle Zijderveld stond donderdag met tranen in haar ogen op het podium bij de Paralympische Spelen van Tokio. De twintigjarige zwemster, die na dit toernooi gaat stoppen, pakte goud op de 100 meter schoolslag (SB9-klasse) en veroverde daarmee de enige titel die nog ontbrak op haar lange erelijst.

"Ik heb mijn hele rijtje compleet", zei Zijderveld met een grote glimlach tegen de NOS. "Ik had al goud, zilver en brons bij de WK en nu heb ik ook goud, zilver en brons bij de Paralympics."

De Zuid-Hollandse won vijf jaar geleden bij haar paralympische debuut in Rio de Janeiro brons op de 100 school. Woensdag won ze in Tokio zilver op de 50 meter vrije slag, waarna ze donderdag met overmacht de titel pakte op haar favoriete afstand.

Met een tijd van 1.10,99 verbeterde Zijderveld, die zonder rechterhand geboren is, in de finale haar eigen wereldrecord uit de series en troefde ze landgenote en titelverdediger Lisa Kruger (1.13,91) ruim af.

"Het eerste wat ik deed toen ik aantikte, was naar rechts kijken", aldus Zijderveld. "Ik zag dat Lisa er nog niet was en dacht toen: thank God. Ik zwem hier vijf afstanden, maar de 100 school was voor mij het belangrijkste. Ik wist dat dit mijn laatste kans was en was daarom flink zenuwachtig."

"Ik kan nu écht stoppen", zei de drievoudig wereld- én Europees kampioene met een lach. "Voor de Spelen kreeg ik vaak de vraag of ik door zou gaan als ik deze race niet zou winnen en dan antwoordde ik altijd: ik ga gewoon winnen. Maar dat moest ik natuurlijk nog wel even bewijzen. Ik ben superblij dat het gelukt is."

Rogier Dorsman veroverde zijn eerste paralympische titel. Rogier Dorsman veroverde zijn eerste paralympische titel. Foto: Getty Images

Dorsman versliep zich bijna voor series

Rogier Dorsman zorgde op de 400 meter vrije slag in de S11-klasse (de klasse voor zwemmers met een visuele beperking) voor de tweede gouden medaille voor Nederland in het zwembad

"Het voelt heel gek om paralympisch kampioen te zijn", zei de 22-jarige Nederlander bij de NOS. "Ik heb hier jaren voor getraind en ik wist ook wel dat het erin zat, maar dat je het dan nu ook doet, is helemaal mooi. Ik had mezelf voorgehouden om heel rustig te blijven, omdat ik gewoon weet wat ik moet doen. Als je gespannen raakt, ga je foutjes maken en dat is gelukkig niet gebeurd."

Dorsman vertelde dat hij de series in de Japanse ochtend nog bijna had gemist. "Ik had mijn telefoon niet in de oplader gedaan. Toen stond ineens de teammanager voor mijn deur, dat ik toch wel wakker moest gaan worden."