Amazone Sanne Voets heeft donderdag bij de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd in de individuele dressuurtest (grade IV). De geboren Brabantse kreeg na haar optreden met haar paard Demantur RS2 van de jury een score van 76,585. Frank Hosmar pakte brons in de klasse grade V.

De 34-jarige Voets hield de Braziliaan Rodolpho Riskalla (zilver met 74,659) en de Belgische Manon Claeys (brons met 72,853) achter zich.

Voets kwam uit in grade IV; in grade I zitten de sporters met de zwaarste handicaps en in grade V de atleten met kleine beperkingen. De Rosmalense amazone is regerend Europees, wereld- en paralympisch kampioen in haar klasse.

"Ik ben echt superblij en zo gelukkig met hoe mijn paard in deze fantastische arena rondging", aldus Voets. "Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven hoe fantastisch hij heeft gepresteerd op het moment dat je het graag wil. Ik kan alleen maar heel blij zijn."

In 2016 won Voets paralympisch goud op de vrije kür, op muziek van Armin van Buuren. Voor deze editie van de Paralympische Spelen is ze een samenwerking aangegaan met de Nederlandse band HAEVN. Maandag is in Tokio de kür op muziek.

Negen jaar geleden deed Voets ook mee aan de Paralympische Spelen in Londen. In de Engelse hoofdstad slaagde de Nederlandse er niet in om op het podium te eindigen.

Zesde brons voor Hosmar

Hosmar veroverde voor de zesde keer in zijn carrière brons op de Paralympische Spelen. De Nederlander eindigde in grade V met zijn paard Alphaville met een score van 73,405 achter de Belgische Michèle George (76,524) en de Britse Sophie Wells (74,405).

De 53-jarige Hosmar pakte in 2012 in Londen bij zijn paralympische debuut twee keer brons en vijf jaar geleden in Rio de Janeiro voegde hij daar nog drie derde plekken aan toe.

Voets en Hosmar zorgden al voor de achtste en negende paralympische medaille voor Nederland in Tokio. Baanwielrenners Tristan Bangma en Patrick Bos, Larissa Klaassen en Imke Brommer en zwemmers Rogier Dorsman en Chantalle Zijderveld pakten tot dusver net als Voets goud.