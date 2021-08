De Nederlandse zwemploeg heeft donderdag vier medailles veroverd bij de Paralympische Spelen. Rogier Dorsman (400 meter vrij) en Chantalle Zijderveld (100 school) pakten goud, terwijl er zilver was voor Lisa Kruger (100 school) en Liesette Bruinsma (400 vrij).

Volg nieuws over de Paralympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij ontwikkelingen op de Paralympics

De twintigjarige Zijderveld, die zonder rechterhand geboren is, maakte veel indruk in het Tokyo Aquatics Centre. De Zuid-Hollandse zwom in de voorrondes al een wereldrecord op de 100 school in de SB9-klasse (1.11,23) en was in de finale nog wat sneller: 1.10,99.

Titelverdedigster Kruger, die een groeistoornis in haar linkerarm heeft, pakte op gepaste afstand het zilver (1.13,91) en de Australische Keira Stephens eindigde als derde in 1.17,59.

Zijderveld was vijf jaar geleden bij de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro goed voor brons op de 100 school. Ze won woensdag in Tokio al zilver op de 50 meter vrije slag en pakte donderdag haar eerste paralympische titel.

Dorsman veroverde donderdag zijn eerste paralympische medaille. De 22-jarige Zuid-Hollander begon als favoriet aan de 400 vrij in de S11-klasse en maakte die status waar in de finale met een tijd van 4.28,47. De Japanner Uchu Tomita zwom naar het zilver (4.31,69) en het brons ging naar de Chinees Dongdong Hua (4.34,89).

Dorsman, die een visuele beperking heeft, debuteert op de Paralympische Spelen. Twee jaar geleden pakte hij bij de WK in Londen goud op de 400 vrij en de 200 wissel en zilver op de 100 school en 100 rug.

Rogier Dorsman mag zich paralympisch kampioen noemen. Rogier Dorsman mag zich paralympisch kampioen noemen. Foto: Getty Images

Amerikaanse zwemt wereldrecord en klopt Bruinsma

Bruinsma zwom in de finale van de 400 vrij (S11-klasse) voor vrouwen een stuk sneller dan de tijd waarmee ze vijf jaar geleden in Rio de Janeiro goud won, maar de twintigjarige Friezin moest de titel nu aan Anastasia Pagonis laten.

De zeventienjarige Amerikaanse noteerde in ochtendsessie al een wereldrecord (4.56,16) en was in de eindstrijd nog rapper: 4.54,59. Bruinsma pakte zilver in 5.05,34 en het brons ging naar de Chinese Liwen Cai (5.07,56).

Bruinsma, die blind is, was in 2016 bij de Paralympics van Rio op zestienjarige leeftijd de succesvolste Nederlandse sporter. De Friezin won goud op de 200 meter wisselslag en de 400 vrij, zilver op de 100 meter schoolslag en brons op de 50 en 100 meter vrije slag.

Tim van Duuren en Thomas van Wanrooij kwamen donderdag net tekort voor een medaille. Van Duuren (23) had zich als derde geplaatst voor de finale van de 100 school (SB8), maar in de eindstrijd greep hij op zeven honderdsten naast het brons.

De achttienjarige Van Wanrooij eindigde als vijfde op 100 meter rugslag in de S13-klasse, op 0,64 seconden van de derde plek.

Lisa Kruger (rechts) feliciteert Chantalle Zijderveld met haar gouden medaille. Lisa Kruger (rechts) feliciteert Chantalle Zijderveld met haar gouden medaille. Foto: Getty Images

Zeven medailles voor Nederland

Nederland staat in totaal op zeven medailles (vier keer goud) in Tokio. Eerder op donderdag was er goud voor baanwielrenster Larissa Klaassen en haar piloot Imke Brommer op de 1.000 meter tijdrit.

De Paralympische Spelen zijn dinsdag geopend en duren nog tot en met zondag 5 september.