Baanwielrensters Larissa Klaassen en Imke Brommer hebben in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) bij de Paralympische Spelen goud veroverd op de 1.000 meter tijdrit.

De 27-jarige Klaassen, die kampt met een visuele beperking, en de vier jaar jongere piloot Brommer deden een minuut en vijf seconden (1.05,291) over hun tijdrit. Het Nederlandse duo pakte zo het goud in een persoonlijk record.

Groot-Brittannië was meer dan een seconde langzamer dan Klaassen en Brommer en eindigde als tweede in 1.06,743. Het brons ging naar België, dat bijna een minuut en acht seconden (1.07,943) over de afstand van 1.000 meter deed.

Voor Klaassen is het haar tweede paralympische medaille. De geboren Noord-Hollandse veroverde bij de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro met piloot Haliegh Dolman zilver op de 1.000 meter tijdrit.

Met Brommer is Klaassen verantwoordelijk voor de tweede paralympische titel van Nederland in Tokio. De eerste gouden plak werd woensdag veroverd door baanwielrenner Tristan Bangma, die met zijn piloot Patrick Bos de beste was op de 4 kilometer achtervolging.

Chantalle Zijderveld veroverde woensdag zilver op de 50 meter vrije slag. De Paralympische Spelen zijn dinsdag geopend en duren nog tot en met zondag 5 september.