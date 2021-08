Chantalle Zijderveld heeft woensdag net naast de gouden medaille gegrepen op de 50 meter vrije slag op de Paralympische Spelen in Tokio. De Zuid-Hollandse ging lang aan de leiding, maar verloor in de laatste meters de koppositie en moest zich tevredenstellen met zilver.

De twintigjarige Zijderveld, die zonder rechterhand geboren is, noteerde in de categorie S10 een tijd van 27,42 seconden en was daarmee vier honderdsten van een seconde langzamer dan de Russische winnares Anastasiia Gontar. Het brons was voor de Canadese Aurelie Rivard.

Zijderveld greep vijf jaar geleden nog naast een medaille op de 50 meter vrije slag bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. De Zuid-Hollandse eindigde toen als vierde. Bij de WK van 2019 in Londen werd ze derde op het zwemonderdeel.

De in Rotterdam geboren Zijderveld is een van de succesvolste Nederlandse zwemsters met een handicap. Ze werd drie keer wereldkampioene en vijf keer Europees kampioene in verschillende zwemdisciplines.

De 100 meter schoolslag, waar ze regerend wereld- en Europees kampioene is, is doorgaans haar beste onderdeel. Die staat donderdag op het programma bij de Paralympics.

Eerder op de dag bezorgde baanwielrenner Tristan Bangma Nederland de eerste gouden medaille op de Paralympische Spelen. Met piloot Patrick Bos was hij een klasse apart op de 4 kilometer tijdrit en noteerde hij een wereldrecord.