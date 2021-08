De twee Afghaanse sporters die zouden deelnemen aan de Paralympische Spelen zijn uit hun land geëvacueerd, maar zullen toch niet meedoen aan het sportevenement in Tokio, meldt het internationaal paralympisch comité (IPC).

Volgens woordvoerder Craig Spence van het IPC zijn er inspanningen geleverd om taekwondoka Zakia Khudadadi en atleet Hossain Rasouli op een veilige plaats onder te brengen.

Ze waren de enige Afghanen die zouden meedoen aan de Paralympische Spelen. De 23-jarige Khudadadi zou zelfs de eerste Afghaanse vrouw ooit worden op de Paralympische Spelen.

Waar de Afghaanse paralympiërs nu zijn, maakte het IPC niet bekend. "Ik ga niet vertellen waar ze zijn, want dit gaat niet over sport. Dit gaat over mensenlevens en het beschermen van mensen", zei Spence. "Het is duidelijk dat ze een zeer traumatische ervaring hebben doorgemaakt, ze krijgen psychologische hulp."

De Afghaanse vlag was dinsdag wel te zien tijdens de openingsceremonie. "Als teken van solidariteit", zei voorzitter Andrew Parsons van het IPC. Een vertegenwoordiger van het hoge commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties droeg de vlag het olympisch stadion binnen.

De Paralympische Spelen zijn dinsdag begonnen. Het evenement in Tokio duurt tot en met volgende week zondag.