Tristan Bangma kan amper geloven dat hij woensdag goud heeft gepakt bij het baanwielrennen op de Paralympische Spelen. Samen met piloot Patrick Bos was hij een klasse apart in Tokio.

Op de 4 kilometer tijdrit hadden Bangma en Bos zich met een wereldrecord - ze waren de eersten die onder de vier minuten doken - voor de finale geplaatst. In die eindstrijd werd het Britse duo Stephen Bate/Adam Duggleby een ronde ingehaald.

"Dit is prachtig. Alles komt samen op dit ene moment. Ik heb er geen woorden voor", zei de 23-jarige Bangma, die blind is, in een eerste reactie op zijn gouden plak. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro pakte hij samen met Teun Mulder ook al goud.

Bangma genoot van de manier waarop het goud in Tokio tot stand kwam. "We reden onder de vier minuten, een wereldrecord. En dan de finale op zo'n manier winnen. Dit is een droom die uitkomt."

Zijn piloot Bos was eveneens dolgelukkig met de gouden medaille. "Wat geweldig. Zo mooi om dit samen te beleven. Dit is waar je het voor doet."

Het succes van Bangma en Bos betekent het eerste Nederlandse goud van deze Paralympische Spelen. Later op woensdag volgt mogelijk nog een medaille bij het zwemmen: Chantalle Zijderveld is finalist op de 50 meter vrije slag.