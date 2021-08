Dinsdag beginnen de Paralympische Spelen in Tokio. Tot en met 5 september strijden in totaal 73 Nederlanders met een handicap om goud, zilver en brons. Wat kun je verwachten? En wie moet je in de gaten houden?

De Paralympische Spelen zijn Olympische Spelen voor mensen met een handicap. Bijvoorbeeld sporters die in een rolstoel zitten, blind zijn, een been missen of een hersenbeschadiging hebben.





Ze zijn altijd in hetzelfde jaar en in dezelfde stad als de Olympische Spelen.





De Paralympische Spelen bestaan een stuk minder lang dan de Olympische Spelen. In 1960 werden ze voor de eerste keer georganiseerd. Dit is de zestiende keer.

Atlete Fleur Jong is een van de kanshebbers voor Nederland. Atlete Fleur Jong is een van de kanshebbers voor Nederland. Foto: ANP

Klassen

Niet alle sporters hebben dezelfde handicap. Daarom zijn de sporters ingedeeld in verschillende groepen (klassen), die passen bij hun beperking. Zo zijn de wedstrijden zo eerlijk mogelijk.





Er staan in totaal 22 sporten op het programma.

Het Nederlandse team

De Nederlandse ploeg bestaat dit jaar uit 73 sporters: 42 vrouwen en 31 mannen. Van hen doen er 33 voor het eerst mee aan de Spelen.





Tijdens de vorige Spelen won Nederland 62 medailles: 17 keer goud, 19 keer zilver en 26 keer brons. Dat was een record.

Jetze Plat won in 2019 al goud op het WK handbiken. Jetze Plat won in 2019 al goud op het WK handbiken. Foto: ANP

Kanshebbers dragen vlag bij openingsceremonie

Bij de openingsceremonie dinsdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) komen de sporters uit alle landen samen. Van iedere ploeg mogen twee sporters de vlag van hun land dragen.





Fleur Jong en Jetze Plat doen dat voor Nederland. De twee maken grote kans op een medaille. Jong op de 100 en 200 meter atletiek, Plat bij de triatlon en het handbiken.

Welke Nederlanders moet je nog meer in de gaten houden?

Atletiek (27 augustus t/m 5 september)

Lara Baars (kogelstoten)

Olivier Hendriks (200 en 400 meter)

Fleur Jong (100 en 200 meter)

Boccia, een balsport die lijkt op jeu de boules en petanque (28 augustus t/m 4 september)

Daniel Perez

Handbike (31 augustus t/m 3 september) en triatlon (28 en 29 augustus)

Roeien (27 t/m 29 augustus)

Corné de Koning en Annika van der Meer

Annika van der Meer en Corne de Koning op het EK roeien in 2020. Annika van der Meer en Corne de Koning op het EK roeien in 2020. Foto: ANP

Rolstoeltennis (27 augustus t/m 4 september)

Diede de Groot

Niels Vink

Tafeltennis (25 augustus t/m 3 september)

Kelly van Zon

Wielrennen, (25 augustus t/m 28 augustus)

Tristan Bangma

Zwemmen (25 augustus t/m 3 september)

Liesette Bruinsma

Lisa Kruger

Wanneer op tv?

De Paralympische Spelen worden niet live uitgezonden op televisie. Wel zijn ze via een livestream te volgen, bijvoorbeeld via de site van 'TeamNL'.

Op NPO1 is iedere dag na het NOS Journaal van 20.00 uur een korte uitzending van ongeveer zeven minuten. Hierin zie je de meest bijzondere prestaties van de dag. Op NPO2 is er iedere avond na Nieuwsuur een programma van 25 minuten.

Het is zeven uur later in Tokio. Als het bij ons 15.00 uur is, dan is het in Tokio 22.00 uur.

