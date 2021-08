Esther Vergeer heeft geen behoefte om een voorspelling los te laten over het aantal medailles dat de paralympische ploeg in Tokio gaat halen. De chef de mission denkt dat alle Nederlanders kans maken om op het podium te eindigen.

"Ik vind het niet relevant", zegt Vergeer een dag voor de openingsceremonie in Tokio over het voorspellen van het aantal medailles in Tokio. "Ten eerste vind ik het moeilijk in te schatten hoe wij ervoor staan ten opzichte van de rest van de wereld en ik wil er ook geen druk op leggen bij de sporters."

"Wat ik wel weet, is dat wij hier met 73 atleten zijn. We hebben een superstreng selectiebeleid. Dus als je hier staat, dan hoor je hier te staan en maak je kans op een medaille. De sporters zijn fit en sterk en er klaar voor. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij maximaal gaan presteren."

De veertigjarige Vergeer deed zelf vier keer als rolstoeltennisster mee aan de Paralympische Spelen en veroverde bij alle edities (2000, 2004, 2008 en 2012) goud in het enkelspel. In 2000, 2004 en 2012 pakte ze ook de titel in het dubbelspel.

'Paralympiërs kunnen voor alle Nederlanders een voorbeeld zijn'

Vergeer weet uit eigen ervaring hoe belangrijk de Paralympische Spelen zijn als platform voor de sporters met een beperking. "Alle paralympiërs die hier zijn, nemen hun sport heel serieus. Ze zijn topsporters die niet onderdoen voor de olympische sporters."

"Ze hebben allemaal een verhaal, vaak mooi en inspirerend, maar ze kunnen ook buitengewoon goed sporten en hebben een enorme discipline. Ik denk dat zij voor alle Nederlanders een voorbeeld kunnen zijn."

De openingsceremonie van de Paralympische Spelen begint dinsdag om 13.00 uur in Tokio. Het evenement duurt tot en met zondag 5 september.