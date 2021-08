Op de Olympische Spelen verliep het tennistoernooi voor de Nederlanders dramatisch, maar met Diede de Groot moet de belangrijkste troef op de Paralympics nog in actie komen. De rolstoeltennisster wint bijna alles wat er te winnen valt en kan in Tokio een grote stap naar een Golden Slam zetten. "Iedereen in mijn omgeving heeft het erover, maar ik tennis niet voor de titels."

Over Diede de Groot Leeftijd: 24 jaar

Geboorteplaats: Woerden

Woonplaats: Oudewater

Handicap: Draagt een prothese vanwege een aangeboren verschil in beenlengte

Successen: Ze won tot dusver elf Grand Slam-toernooien in het enkelspel en elf in het dubbelspel

Prestatie op Spelen 2016: Zilver in het dubbelspel met Marjolein Buis

Nee, rolstoeltennis was niet waar De Groot direct aan dacht toen ze er op jonge leeftijd in het revalidatiecentrum toe werd aangespoord om een sport op te pakken. De liefde voor tennis was er weliswaar al, maar de Utrechtse is nooit volledig afhankelijk van een rolstoel geweest. Lopen deed ze als kind al in haar dorp. En als het te zwaar werd, had ze nog de fiets of de step.

De keuze voor rolstoeltennis bleek toch een gouden zet, want De Groot stak er al in haar tienerjaren bovenuit. Na het behalen van haar havodiploma dacht ze nog even aan een studie Toegepaste Biologie, maar geïnspireerd door voorbeelden als Esther Vergeer en Jiske Griffioen koos ze ervoor om de sport fulltime te beoefenen.

"Ik dacht in die periode ook wel even van: ga ik echt voor een carrière in rolstoeltennis?", zegt De Groot zes jaar later in gesprek met NU.nl. "Het is erg duur en je bent afhankelijk van sponsoren, dus het is nogal een gok die je neemt. Maar toen ik me wist te kwalificeren voor de Spelen van 2016 wist ik zeker dat ik de juiste keuze had gemaakt. Het is het allemaal waard geweest."

Nu is De Groot niet meer weg te denken uit het rolstoeltennis. De Utrechtse is in zowel het enkelspel als het dubbelspel de nummer één van de wereld en rijgt de toernooizeges aaneen. Ze heeft inmiddels zo'n status bereikt dat een overwinning van De Groot voor veel mensen een soort vanzelfsprekendheid is geworden.

"Als ik in een wedstrijd achtersta, komen er opeens mensen kijken, omdat er dan een sensatie aan de gang is. De druk om te winnen voel ik zeker, maar ik merk dat ik er steeds beter mee om kan gaan. Als ik een wedstrijd speel tegen iemand van wie ik moet kunnen winnen, probeer ik niet bij die gedachte te blijven, maar te denken: hoe wil ik winnen? Dan draait het in mijn hoofd niet alleen om winnen en verliezen."

Diede de Groot is de nummer één van de wereld in het rolstoeltennis. Diede de Groot is de nummer één van de wereld in het rolstoeltennis. Foto: AFP

'Ik tennis niet voor de prijzen en de records'

Toch ontkomt De Groot in Tokio niet aan de druk, want van de 73 atleten in de Nederlandse ploeg geldt ze als een van de blikvangers. Na het succes van dit jaar op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon lonkt de Golden Slam: in één jaar alle Grand Slam-toernooien in het enkelspel winnen én goud veroveren op de Olympische Spelen.

Alleen Novak Djokovic was net als De Groot nog in de race voor een Golden Slam, maar de Serviër werd in Tokio in de halve finales uitgeschakeld door Alexander Zverev. Steffi Graf won in 1988 alle Grand Slam-toernooien en veroverde olympisch goud, een prestatie die daarna nooit meer is geëvenaard.

"Om me heen is iedereen met die Golden Slam bezig", merkt De Groot, die de US Open de laatste drie jaar won. "Maar ik weet hoe gek tennis kan lopen. Natuurlijk wil ik alles op alles zetten om het voor elkaar te krijgen, maar ik tennis niet voor de records en de titels. Ik doe dit omdat ik het echt een heel gaaf spelletje vind."

"Voor mij zijn de Paralympische Spelen geslaagd als ik aan de mensen thuis kan laten zien dat ik beter ben dan de vorige keer in 2016. Ik wil laten zien dat ik er klaar voor ben. En als het me straks niet lukt om die Golden Slam te veroveren, weet ik ook dat de zon de volgende morgen weer opgaat."

Diede de Groot hoopt in Tokio een grote stap te zetten naar de Golden Slam. Diede de Groot hoopt in Tokio een grote stap te zetten naar de Golden Slam. Foto: Getty Images

We moeten als rolstoeltennissers nog vechten voor ons plekje'

Mocht die Golden Slam er wél komen, dan hoopt ze vooral dat het de aandacht voor haar sport doet toenemen. Als nummer één van de wereld krijgt De Groot de mediaverzoekjes wel binnen, maar daarachter blijft het al snel stil. Bovendien is rolstoeltennis op Grand Slam-toernooien nog altijd het ondergeschoven kindje.

"We moeten nog steeds vechten voor ons plekje", zegt De Groot. "Ons plekje in de media, ons plekje op toernooien. In vergelijking met andere paralympische sporten zitten we aan de bovenkant qua prijzengeld, dus ik heb niks te klagen. Maar er valt ook bij ons op meerdere vlakken nog winst te behalen."

"Op Grand Slam-toernooien mogen we pas kort van tevoren arriveren en zitten we ook niet op het park zelf. Daarnaast pleiten we al langer voor grotere schema's op de vier grote toernooien, zodat meer mensen kans maken om mee te doen. Dan gaat de professionaliteit omhoog. Daar zit helaas wat terughoudendheid in."

Desondanks blijft De Groot, net als haar grote inspiratiebron én chef de mission Vergeer, stug doorgaan in haar missie om rolstoeltennis nog meer op de kaart te zetten. "Als paralympiër is het onbewust toch je doel om meer aandacht voor je sport te genereren. Want als we het zelf niet doen, wie dan wel?"

Het paralympisch tennistoernooi is vrijdag begonnen en duurt nog tot en met zaterdag 4 september. De Groot richt zich in Tokio niet alleen op het enkelspel, maar zal ook dubbelen met Aniek van Koot.