Afghanistan vaardigt geen atleten af naar de Paralympische Spelen in Tokio. Door de situatie in het land na de machtsovername door de Taliban is het niet mogelijk naar Japan af te reizen, maakte het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) maandag bekend.

De Afghaanse delegatie bestond uit twee atleten. Zakia Khudadadi en Hossain Rasouli zouden beiden uitkomen in het taekwondo. De 23-jarige Khudadadi zou de eerste vrouw worden die Afghanistan vertegenwoordigde op de Paralympische Spelen.

Zondag namen de Taliban, die er principieel tegen zijn dat vrouwen naar school gaan, werken of sport uitoefenen, de Afghaanse hoofdstad Kaboel over. Alle luchthavens in het land zijn momenteel gesloten.

Eerder deze maand werd Afghanistan nog door vijf sporters in vier disciplines vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Tokio. Geen van hen wist een medaille te veroveren.

De Paralympische Spelen beginnen volgende dinsdag en duren tot en met zondag 5 september.