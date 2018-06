'Belgische tak ING helpt rijke Russen met brievenbusfirma's'

Trouw schrijft dat zaterdag op basis van gelekte documenten uit de Panama Papers. Eerder zei de bank nog dat het geen particulieren met bedrijven in belastingparadijzen als klant wilde hebben.

Woensdagavond bleek dat er opnieuw documenten waren gelekt van de Panama Papers. Die documenten zijn gedeeld met internationale media. In de data staan ruim twintig offshorebedrijven die rekeningen hebben bij de Belgische tak van de bank.

De eigenaren van deze bedrijven zouden bijna allemaal Russen zijn die hun inkomen verkrijgen uit de olie- en gaswereld. Trouw schrijft dat in 2015 de toezichthouder van de Nederlandsche Bank de banken nog waarschuwde voor het hoge risico op witwassen en corruptie in zulke gevallen.

Beleid

De bank vereist voor zakelijke klanten complete transparantie bij constructies voor belastingontwijking, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om onderscheid te maken tussen persoonlijke en zakelijke rekeningen.

In een reactie aan Trouw gaat een woordvoerder van ING in op het beleid van de bank voor het onderzoeken van cliënten. "Indien van toepassing worden onze activiteiten op dit gebied geïntensiveerd, wat kan leiden tot het melden van ongebruikelijke transacties bij autoriteiten, het blokkeren van transacties of het beëindigen van de klantrelatie. Dit komt ook in de praktijk voor", aldus de woordvoerder.

ING dook eerder ook al op in de Panama Papers. De bank beheerde toen rekeningen van klanten die verdachte betalingen deden aan officials van de wereldvoetbalbond FIFA.

Panama Papers

In 2016 onthulden internationale media bestanden over hoe rijken miljarden dollars wegsluizen via belastingparadijzen. In het onderzoek Panama Papers, waar onder andere Trouw en het FD aan deelnamen, werden verschillende beroemdheden en staatshoofden genoemd.

De spil in het onderzoek, het juridische kantoor Mossack Fonseca, zette voor klanten vennootschappen op in zogeheten belastingparadijzen. Op deze locaties worden vermogen en eigendommen nauwelijks belast. Het bedrijf is inmiddels gesloten vanwege naamschade.

Nieuw lek

Mossack Fonseca had in veel gevallen geen weet van de identiteit van de klanten die het kantoor beheerde. Dat blijkt uit een nieuw lek met ruim 1,2 miljoen bestanden die in handen zijn van de onderzoeksgroep.

Het nieuwe lek bestaat uit verzamelde e-mails en bijlagen van het trustkantoor, over een periode van anderhalf jaar vanaf de start van de eerste publiciteitsgolf over de Panama Papers in april 2016.