'Spil in Panama Papers wist niets over identiteit van klanten'

Het nieuwe lek bestaat uit verzamelde e-mails en bijlagen van het trustkantoor, over een periode van anderhalf jaar vanaf de start van de eerste publiciteitsgolf over de Panama Papers in april 2016.

Miljoenen vertrouwelijke bestanden van het kantoor in Panama belandden destijds op straat. Volgens internationale wet- en regelgeving moest het kantoor afweten van de identiteit van de klanten die het beheerde.

De Duitse krant De Süddeutsche Zeitung kreeg de documenten, die na 2016 zijn verschenen, in handen en heeft deze via het International Consortium of Investigative Journalists gedeeld met meer dan honderd journalisten. Onder hen zijn het FD en Trouw.

In de Panama Papers werden namen onthuld van personen en bedrijven die hun geld via Mossack Fonseca in een belastingparadijs stalden. Hoewel dat in de meeste gevallen niet illegaal is, leverde het wel een storm van verontwaardiging op.

Mossack Fonseca sloot in maart de deuren vanwege reputatieschade.

Belastingparadijzen

In 2016 onthulden internationale media bestanden over hoe rijken miljarden dollars wegsluizen via belastingparadijzen. In het onderzoek Panama Papers, waar onder andere Trouw en het FD aan deelnamen, werden verschillende celebrity's en staatshoofden genoemd.

De spil in het onderzoek, het juridische kantoor Mossack Fonseca, zette voor klanten vennootschappen op in zogeheten belastingparadijzen. Op deze locaties worden vermogen en eigendommen nauwelijks belast.

De beperkte regelgeving in belastingparadijzen maakt deze landen geschikt voor illegale praktijken, zoals het ontduiken van belasting.

Er zijn in het onderzoek zo'n 11,5 miljoen bestanden gelekt. Uit de informatie kon worden afgeleid wie gebruikmaakte van de paradijzen en wat het doel ervan was. Mossack Fonseca ontkent iets te maken te hebben met de illegale praktijken, maar gaf wel toe dat de gelekte bestanden deels afkomstig waren uit het trustkantoor. De bestanden zouden zijn gestolen.