Spil in Panama Papers sluit deuren door reputatieschade

In een verklaring schrijft Mossack Fonseca dat het slachtoffer is geworden van een ''cyberaanval op mondiale schaal''.

Volgens het bedrijf zijn zijn activiteiten door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) verkeerd afgeschilderd. Mossack Fonseca benadrukt dat er nergens waar het bedrijf actief was juridische stappen zijn ondernomen.

In de Panama Papers werden namen onthuld van personen en bedrijven die hun geld via het bedrijf in een belastingparadijs stalden. Hoewel dat in de meeste gevallen niet illegaal is, leverde het wel een storm van verontwaardiging op.