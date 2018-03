FIOD doet invallen in zaak rond belastingfraude via Guernsey

Deze adviseur, met klanten in de media- en entertainmentindustrie, zou miljoenen euro's uit het zicht van de Belastingdienst hebben gehouden. Dat deed hij onder meer via vennootschappen in belastingparadijzen zoals Guernsey en Cyprus.

De FIOD bekijkt ook of de vermogende cliënten van de adviseur dit wisten. Zij kunnen in dat geval ook als verdachte worden aangemerkt in het fraudeonderzoek.

De adviseur faciliteerde via constructies in het buitenland en trustdiensten dat zijn cliënten belasting kunnen ontduiken. Ook wordt de adviseur ervan verdacht zijn cliënten op papier te laten emigreren uit Nederland en het doen van valse aangiftes.

De invallen waren bij kantoren in de gemeente Edam-Volendam en Utrecht. Er is administratie in beslag genomen. Deze administratiekantoren van derden gebruikte de adviseur waarschijnlijk om de aangiften van zijn cliënten te versturen. Ook zijn eigen woning en kantoor in Amsterdam zijn doorzocht.