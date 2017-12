Europese Unie plaatst zeventien belastingparadijzen op zwarte lijst

Sint-Maarten heeft uitstel gekregen om zaken op orde te stellen vanwege de orkaan Irma.

De lijst wordt aangevoerd door Amerikaans-Samoa, een overzees territorium van de Verenigde Staten. Eilandstaat Bahrein staat op de tweede positie, gevolgd door het Caribische eiland Barbados.

Panama

Ook landen zoals Panama en Zuid-Korea zijn volgens de EU-ministers van Financiën ''onwelwillend" om belastingontduiking te helpen tegengaan. Zij staan daarom tevens op de zwarte lijst die op 1 januari ingaat.

Vaak genoemde landen die belastingontwijking mogelijk zouden maken, zoals de Bahama's en de Kaaimaneilanden, ontbreken. De Kaaimaneilanden staan wel op dezelfde 'wachtlijst' als Aruba en Curaçao. Dit geldt ook voor Zwitserland, Liechtenstein en nog veertig andere landen.

Schandpaal

De 'belastingschandpaal' betreft landen buiten de EU, die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan de strijd tegen belastingontwijking. De lijst wordt jaarlijks aangepast.

Er komt op EU-niveau een serie strafmaatregelen en lidstaten kunnen zelf bilaterale sancties instellen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een bronbelasting invoeren.

Willen de landen van de lijst af, dan moeten ze aantonen dat ze zich aan internationale afspraken tegen belastingontwijking houden. Ze mogen geen nultarief hanteren bij belastingheffingen en moeten open zijn in het uitdelen van hun financiële gegevens.

92 landen

De lijst kwam tot stand na analyse van 92 landen door experts uit de lidstaten. Ze deden er een jaar over. De experts discussieerden gedurende het jaar over de lengte van de lijst.

De EU verstuurde begin dit jaar nog brieven aan negentig landen die er op konden komen. De potentiële lijst werd eerder al ingekort tot vijftig landen, waarvan er nu dus zeventien zijn overgebleven.

Volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën is de zwarte lijst geloofwaardig. Hij wees er na de ministerraad in Brussel op dat veel landen zijn "omgegaan". Ze beloven hun beleid aan te passen om niet op de zwarte lijst te komen. De "ultieme droom", zei hij, is dat er uiteindelijk geen enkel land meer op staat.

Nederland

Oxfam Novib roept de EU-regeringen op nog meer informatie over de zwarte en de grijze lijst bekend te maken, zodat precies duidelijk is welke schadelijke belastingpraktijken beëindigd moeten worden. Daarnaast moet de EU ook meer doen tegen belastingontwijking via EU-lidstaten, vindt de organisatie.

Als de EU de eigen criteria zou toepassen op lidstaten, zouden er volgens Oxfam Novib vier EU-landen op deze zwarte lijst staan. Nederland zou een van die vier lidstaten zijn.