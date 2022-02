Aan het begin van de coronacrisis was er veel onduidelijkheid over hoe het coronavirus zich gedroeg en in welke mate mensen besmet raakten. Door die onzekerheid was ook de rolverdeling tussen politici en wetenschappers van het Outbreak Management Team (OMT) niet altijd goed uit elkaar te halen.

Wetenschappers waren soms te stellig en politici hadden nadrukkelijker voor hun besluiten moeten staan, in plaats van het OMT steeds naar voren te schuiven.

"Advies en besluitvorming moet je uit elkaar trekken", was een van de belangrijkste kritiekpunten uit het woensdag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de coronacrisis.

OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem heeft zich over de stelligheid van sommige OMT-leden in mediaoptredens verbaasd, zei hij na de presentatie tegen NU.nl.

"Als je erop terugkijkt, nu we weten hoe het virus zich gedraagt en verspreidt, dan denk je: hoe kunnen ze dat toen nou zo stellig hebben gezegd?"

Tegelijkertijd had de politiek de experts ook moeten beschermen, vindt hij. "Het kabinet had moeten zeggen: jullie zijn superbelangrijk voor ons, vertel ons welke lastige keuzes er zijn. Maar dat worden onze ingewikkelde afwegingen en wij gaan het ook uitleggen aan de Tweede Kamer."

Politieke pet van OMT zorgde voor scheve verdeling beschermingsmiddelen

Het kabinet in het algemeen en premier Mark Rutte en toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in het bijzonder voeren bijna blind op de adviezen van het OMT.

Dat is enerzijds logisch. Daarin zitten de experts op het gebied van infectieziektebestrijding, virologen en epidemiologen, zegt Dijsselbloem. Het moet alleen bij adviezen op dat gebied blijven, terwijl het OMT steeds vaker ook bij de politieke besluitvorming werd betrokken, constateert de OVV-voorzitter.

Door de duur en de omvang van de crisis werden op een gegeven moment belangrijke beslissingen tijdens de overleggen in het Catshuis en het Torentje genomen, in plaats van tijdens officiële politieke bijeenkomsten. De OVV heeft het daarom over een "parallelle structuur naast de formele crisisstructuur".

Omdat advies en besluitvorming bij het OMT regelmatig door elkaar heen liepen, werden er door de experts ook al politieke afwegingen gemaakt. Dat had soms "schrijnende gevolgen voor de verdeling van beschermend materiaal", zegt Dijsselbloem.

Er was schaarste, en de mondkapjes en coronatests die er waren, gingen in het begin van de crisis naar de ziekenhuizen. "We hebben gezien welke vreselijke gevolgen dat had voor de verspreiding van het virus in de verpleeghuizen", aldus de OVV-voorzitter. In de eerste maanden van 2020 voltrok zich een "stille ramp" in de verpleeghuizen, schrijft de onderzoeksraad.

Politiek zette OMT ook in sturende rol

Wetenschappers werden ook door het kabinet in een sturende positie gebracht. "Er werd door kabinetsleden met regelmaat gezegd: 'We volgen het OMT'", zegt Dijsselbloem.

Rutte maakte daar ook helemaal geen geheim van. Tijdens zijn eerste live tv-toespraak in maart 2020 prees hij deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega's binnen en buiten het RIVM.

"Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen. En het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen", zei de premier destijds tegen een miljoenenpubliek.

Dijsselbloem zegt nu over die afweging: "Het is goed, omdat je daarmee aangeeft hoe belangrijk wetenschap is voor je beleid. Maar ook niet goed, omdat het uiteindelijk ook politieke afwegingen vergt."

Formele macht lag bij Rutte, De Jonge had meeste invloed

Uiteindelijk ligt de formele macht bij een kleine groep ministers (een ministeriële commissie), die het meest betrokken zijn bij de coronamaatregelen, zegt Dijsselbloem. De groep bewindslieden kwam regelmatig bij elkaar en nam volgens hem dan de belangrijkste besluiten.

Zo bezien concentreert de machtsvraag zich op Rutte. Hij is als minister-president de voorzitter van zo'n ministeriële commissie.

De minister van Volksgezondheid (tot begin dit jaar De Jonge, daarna Ernst Kuipers) had volgens Dijsselbloem de meeste invloed.

Invloed was (en is) er ook voor organisaties die betrokken waren bij de ziekenhuisgerelateerde zorg. Dijsselbloem noemt als voorbeeld de specialisten, het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de landelijke organisatie voor patiëntenspreiding (LCPS). Stuk voor stuk goed georganiseerde clubs, die op allerlei plekken de leiding namen.

Dijsselbloem: "Daar is niks mis mee, want het zijn goede initiatieven. Maar de verpleeghuiswereld was daardoor veel minder aanwezig. Dat moet de sector zichzelf ook aantrekken. Waarom hebben zij niet veel meer herrie gemaakt?"

'Als je dingen niet zeker weet, erken dat dan ook'

De invloed van OMT-leden op de bestrijding van de coronacrisis bracht een ander risico met zich mee, stelt Dijsselbloem. "Wetenschappers moeten oppassen dat zij onder grote druk stelliger worden dan dat zij kunnen zijn."

Wetenschap gaat vaak ook over datgene wat je niet of niet helemaal weet. "Poets die onzekerheid niet weg", zegt de OVV-voorzitter. "Leg die onzekerheid op tafel en bereid je voor op verschillende scenario's."

Maar dat is lastig, erkent Dijsselbloem. Want de druk op experts in de media om zo duidelijk mogelijk te zijn, is groot. Toch heeft hij een belangrijk advies: "Als je dingen niet zeker weet, erken dat dan ook."

Zo moeten politiek en wetenschap weer hun eigen rol opeisen, adviseert de OVV-voorzitter. Dat betekent dat OMT-leden weer "zuiver wetenschappelijk" advies geven. De politiek is er vervolgens om "allemaal ingewikkelde afwegingen" te maken.