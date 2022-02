Tijdens de eerste coronagolf was er te weinig aandacht voor de verpleeghuizen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. Dat zou onder meer komen doordat die sector niet genoeg aan de bel heeft getrokken. Beroepsverenigingen zeggen dat juist wel te hebben gedaan. "Aanvankelijk vonden we helemaal geen gehoor."

Volgens Jacqueline de Groot, bestuursvoorzitter van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso, heeft haar organisatie al aan het begin van de coronapandemie "continu aan de bel getrokken". Verenso heeft ook gevraagd om tests en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de langdurige zorg.

"Aanvankelijk vonden we helemaal geen gehoor, alle aandacht ging naar de ziekenhuizen. Terwijl de kwetsbaarsten in het verpleeghuis wonen", aldus De Groot in reactie op de conclusie uit het rapport dat er een "stille ramp" gaande was in verzorgingstehuizen.

Volgens haar kwamen er pas beschermende middelen beschikbaar toen Verenso met cijfers in beeld kon brengen hoe ernstig de situatie in de verpleeghuizen was. "Daar hebben we ons hard voor gemaakt, een eigen registratie voor op moeten starten en ruim een maand op moeten wachten. Veel te lang. Dat ging ten koste van de gezondheid, veiligheid en welzijn van vele bewoners en professionals", zegt de bestuursvoorzitter.

De Groot ziet nog steeds dat de langdurige zorg voor kwetsbare ouderen niet als vanzelfsprekend wordt meegenomen bij de crisisaanpak. "Hoewel de druk op de langdurige zorg onverminderd hoog is, gaat het toch vaak weer over de ziekenhuiscijfers."

Beroepsorganisatie: Overheid luisterde niet naar verzorgenden

"Al vanaf het allereerste moment, begin maart 2020, hebben wij namens zorgmedewerkers aan de bel getrokken over veiligheid, tekorten aan personeel en aandacht voor de niet-acute zorg", zegt Stella Salden, voorzitter van de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU'91. Ze bevestigt het rapport dat veiligheid van zorgmedewerkers niet was gewaarborgd.

Salden stelt ook dat de overheid en werkgevers niet naar de verpleegkundigen en verzorgenden hebben geluisterd. Volgens haar was de voorraad beschermingsmiddelen voor medewerkers onvoldoende en was er een beperkte testcapaciteit. Op basis van die schaarste werden de richtlijnen gemaakt.

"Zo mochten zorgprofessionals in het begin bij een besmette persoon op 1,5 meter zorg verlenen zonder bescherming. Ze voelden zich niet gehoord en gezien en liepen onnodig risico. Een deel is daardoor onnodig besmet geraakt. Ze zijn langdurig ziek geraakt, fysiek of mentaal", aldus Salden.

'Zorgprofessionals zagen eerder wat de risico's waren dan het OMT'

Ook de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) vindt dat er veel te weinig is geluisterd naar verpleegkundigen en verzorgenden. "Terwijl onze beroepsgroep veel eerder dan de artsen en virologen van het OMT zag dat medewerkers het virus in huizen binnenbrachten." Ook wijst de vereniging erop dat bewoners met dementie niet goed te instrueren waren.

De V&VN stelt dat verpleegkundigen en verzorgenden zeggenschap moeten hebben over het crisisbeleid en "baas kunnen zijn over hun eigen veiligheid". Ook moet er "ruimhartige financiële compensatie" komen voor zorgmedewerkers die met langdurige covid kampen, "nu is bevestigd dat het ministerie van Volksgezondheid een goede bescherming van kwetsbare ouderen en zorgverleners maandenlang heeft tegengehouden".

OVV vindt dat focus te veel op ziekenhuizen lag

De helft van de coronasterfgevallen tot september 2020 vond plaats in een verpleeghuis. Volgens de OVV kwamen de geluiden over de zorgwekkende situatie in de verpleeghuizen onvoldoende door. De focus van het kabinet was te veel gericht op ziekenhuizen en capaciteit op de intensive care (ic).

Beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, waren in de beginfase van de pandemie alleen beschikbaar voor ziekenhuizen en de acute zorg. Verpleeghuispersoneel moest het vrijwel zonder doen.

Volgens het RIVM had verpleeghuispersoneel geen mondkapjes nodig, omdat het contact met bewoners vluchtig of op afstand was. De OVV concludeert dat dat niet haalbaar is, zeker als het gaat om ouderen met dementie.