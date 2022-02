Geen beschermingsmiddelen en geen bezoek als troost, terwijl het coronavirus in de verpleeghuizen afdeling na afdeling leeg achterliet. De vergeten instellingen zijn de "stille ramp" van de coronacrisis, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. Een terugblik op hoe het kabinet en het OMT ouderen uit het oog verloren.

"Een hond had het nog beter, die werd tenminste nog vier keer per dag uitgelaten", zei een bewoner over de sluiting van verpleeghuizen tegen de OVV.

Die langdurige sluiting wordt veroorzaakt door een tekort aan beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. Verpleeghuizen vissen achter het net, omdat in maart 2020 de focus volledig op de ziekenhuizen en de acute zorg ligt.

Volgens het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM ligt daar het grootste knelpunt en in de ziekenhuizen zijn dus ook de meeste mondkapjes nodig.

“Ze blijven niet op hun plek, grijpen je vast en hoesten je van dichtbij vol in je gezicht.” Medewerker van een verpleeghuis

Volgens de richtlijnen van het RIVM levert dat in de verpleeghuizen geen problemen op. Het contact tussen verpleegkundigen en patiënten zou kort zijn en vaak op meer dan 1,5 meter afstand.

De praktijk wijst echter anders uit, zeker als het gaat om ouderen met dementie. "Ze blijven niet op hun plek, grijpen je vast en hoesten je van dichtbij vol in je gezicht", zegt een verpleegkundige. Om personeel, maar ook bewoners te beschermen is de behoefte aan mondkapjes en andere bescherming in verpleeghuizen erg groot. Toch wordt dat nog niet gezien.

Het bezoekverbod leidde tot eenzaamheid onder bewoners. Het bezoekverbod leidde tot eenzaamheid onder bewoners. Foto: ANP

Bewoners worden nauwelijks getest op corona

Instellingen gaan dus maar zelf op jacht naar beschermingsmiddelen. Ze halen ze bij dierenklinieken, boerderijen of schoonheidssalons. "We hebben onder andere asbestpakken gedragen, dunne pakken die niet goed op hun plaats bleven, vuurwerkbrillen en materialen van boerenbedrijven. We pakten alles aan, want het was beter dan niets", zegt een zorgmedewerker.

Wat ook niet meehelpt bij het beschermen van kwetsbare ouderen is het dan geldende testbeleid in de verpleeghuizen. Als een bewoner corona lijkt te hebben, wordt die getest. Als twee bewoners positief zijn, wordt de rest van de afdeling ook als positief beschouwd. Bewoners die dan misschien nog helemaal geen corona hebben, worden niet meer getest en krijgen het virus dan alsnog vrijwel zeker.

Personeel dat lichte klachten heeft wordt ook niet getest en mag gewoon door blijven werken. Op die manier kan het coronavirus zich nog meer verspreiden in de verpleeghuizen.

138 OVV-voorzitter Dijsselbloem: 'We waren niet voorbereid op pandemie'

Ouderen sluiten zich uit angst op in hun kamer

Achteraf blijkt dat duizenden ouderen in verpleeghuizen sterven aan de gevolgen van het coronavirus, zonder dat dat direct duidelijk wordt uit de cijfers. Lang niet iedereen wordt getest en dus wordt niet geregistreerd dat bewoners corona hebben.

Hele afdelingen sterven uit en in sommige instellingen sluiten ouderen zich uit angst voor het virus op in hun kamer.

Om te voorkomen dat het virus te hard rondgaat onder de kwetsbare ouderen nemen verpleeghuizen half maart zelf maatregelen. Instellingen in Noord-Brabant en Limburg - de regio's waar het coronavirus zich dan nog het snelst verspreidt - sluiten hun deuren voor bezoek. Vier dagen later roept de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) alle verpleeghuizen op hetzelfde te doen.

“Deskundigen op het gebied van ouderenzorg zaten niet aan de hoofdtafel.” Jeroen Dijsselbloem, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

Op 19 maart 2020 kondigt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan dat alle verpleeghuizen in het land hun deuren sluiten voor bezoek. Voor drie weken of korter is de bedoeling. Binnen ouderenorganisaties heerst begrip voor het besluit, maar tegelijkertijd is er het besef dat het ontzettend ingrijpend is en dat de maatregel veel impact heeft op bewoners en hun naasten.

Pas kort daarvoor ziet ook het OMT de problemen waar verpleeghuizen tegenaan lopen. Twee dagen voor de landelijke sluiting schuift een ouderenexpert voor het eerst aan in het OMT. Tot die tijd werden de verpleeghuizen binnen het OMT vooral gezien als "bufferlocatie" waar coronapatiënten opgevangen kunnen worden, zodat ziekenhuizen genoeg ruimte houden voor nieuwe patiënten.

"Ze zaten niet aan de hoofdtafel", zegt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem nu over de ouderenorganisaties. "Toen hadden de deskundigen op het gebied van ouderenzorg echt moeite om hun punt voldoende aandacht te laten krijgen."

In mei 2020 werd het bezoekverbod in verpleeghuizen opgeheven. In mei 2020 werd het bezoekverbod in verpleeghuizen opgeheven. Foto: ANP

Bezoekverbod zorgt voor rust, maar ook verdriet

Het bezoekverbod heeft wisselende effecten in de verpleeghuizen. Personeel ziet dat bijvoorbeeld dementerende bewoners er rustig van worden, maar dat het bij andere bewoners ook zorgt voor eenzaamheid en verdriet.

Uiteindelijk blijven de instellingen niet drie weken, maar bijna twee maanden gesloten. Vanaf 11 mei mogen 26 instellingen de bezoekregeling versoepelen. Per bewoner is één vaste bezoeker toegestaan. Twee weken later is er in instellingen in het hele land meer bezoek mogelijk.

De onderzoeksraad noemt het "begrijpelijk" dat verpleeghuizen hun deuren moesten sluiten, omdat de risico's voor kwetsbare bewoners zo groot waren. Maar in de toekomst moeten er meer beschermings- en testmiddelen beschikbaar zijn. "De landelijke sluiting van verpleeghuizen voor bezoek mag in de toekomst nooit meer voorkomen."