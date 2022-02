Het kabinet kan "goed uit de voeten" met de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de coronacrisis. Ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) lieten desgevraagd weten dat ze het rapport eerst willen lezen en bespreken binnen het kabinet voor ze er inhoudelijk op ingaan.

Hoewel het kabinet de definitieve versie van het rapport pas net heeft ontvangen, is de inhoud in grote lijnen al langer bij de bewindspersonen bekend. De OVV heeft een conceptversie vorig jaar voorgelegd aan de betrokken ministeries.

De ministers komen begin maart met een uitgebreide reactie, zeggen ze toe. "We komen echt met een respons, maar er ligt een zeer lijvig rapport. Daar zijn we erg blij mee, maar we moeten even de tijd nemen om het volledig te lezen en gezamenlijk te bespreken", aldus Kuipers.

Yesilgöz noemt de aanbevelingen van de OVV "in essentie en vanuit de eerste blik" herkenbaar. "Er zijn elementen waar we al mee bezig waren en elementen die je nu kunt oppakken."

Ze noemt het "heel goed" dat de onderzoeksraad heeft gekeken naar de crisisstructuur zoals die in Nederland bestaat. Daar valt volgens haar "altijd van te leren". Op welke manier ze precies gevolg zal geven aan de aanbevelingen, zal het kabinet begin maart pas laten weten.

De Jonge reageerde in december al op conceptversie

De conceptversie is eind vorig jaar voorgelegd aan een aantal betrokken ministeries, zodat die feitelijke onjuistheden kunnen weerleggen. Toenmalig demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge reageerde begin december per brief. Daarin schrijft hij dat door de opzet van het onderzoek de "samenhang tussen bepaalde onderwerpen" uit het zicht is geraakt.

De Jonge verzet zich ook tegen het idee dat Nederland begin 2020 niet goed was voorbereid op een pandemie. "Op dat moment werden de ernst en impact van infectieziektes wel degelijk op hun waarde geschat op basis van de toenmalige (wetenschappelijke) kennis", schrijft hij.

De brief, die is opgenomen in het rapport, noemde OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem opvallend. Onder meer omdat het schrijven defensief overkwam. Dijsselbloem stelt dat de OVV veel van de kritiek van De Jonge weerlegt in het rapport. Kuipers zegt "geen mening" over de teneur van de brief van zijn voorganger te hebben.

Het uiteindelijke rapport is na de kritiek van De Jonge niet noemenswaardig aangepast. Dat blijkt uit een tabel waarin de OVV heeft opgetekend welke wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de reacties op de conceptversie.