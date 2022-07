Goed nieuws: Evi Hanssen doet een dansje | Tour-ploegen stellen zich voor

Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Evi Hanssen geeft jawoord aan vriend en doet dansje bij het stadhuis

Evi Hanssen is zaterdag in het huwelijk getreden met haar vriend Kurt Loyens. De twee gaven elkaar het jawoord in de Belgische plaats Lier, waar ze een dansje deden bij het verlaten van het stadhuis.

Tour-ploegen stellen zich voor aan publiek in Kopenhagen

De 22 ploegen die meedoen aan de Tour de France hebben zich woensdag in Kopenhagen voorgesteld aan het publiek. Duizenden wielerfans waren naar het attractiepark Tivoli in de Deense hoofdstad gekomen om de renners toe te juichen. Bekijk hier de mooiste foto's van de ploegenpresentatie.

Dit zijn de etappes van de Tour de France

Nieuw op Disney+: Deze films en series kun je verwachten in juli

In juli kun je op Disney+ onder andere de misdaadserie Under the Banner of Heaven, een waargebeurde dramaserie over The Sex Pistols en de komische actiefilm The Princess zien.

iPhone bestaat vijftien jaar: kan de telefoon nog verder innoveren?

De iPhone bestaat deze week vijftien jaar. In die jaren is de smartphone geëvalueerd tot een vrij compleet product. De telefoon lijkt uitgespeeld, maar wat kan er de komende jaren nog veranderen aan de nieuwste iPhone-modellen van Apple? NU.nl-verslaggever Rutger Otto kijkt alvast vooruit.

iPhone bestaat vijftien jaar: kan de telefoon nog verder innoveren?

Van Jakobsen tot Van der Poel: dit zijn de tien Nederlanders in de Tour

Tien Nederlanders gingen vrijdag in Kopenhagen van start in de Tour de France. Dat zijn er vier minder dan vorig jaar, maar er zijn genoeg landgenoten om in de gaten te houden. NU.nl zet alle Nederlanders in de Tour de France van 2022 op een rij.

Ellen ten Damme gaat weer optreden nu behandeling borstkanker goed verloopt

Ellen ten Damme kondigt aan vanaf 22 juli weer op te treden. De zangeres, die begin deze maand bekendmaakte dat er weer borstkanker bij haar is geconstateerd, zegt op Instagram dat haar herstel "volgens plan" verloopt.

Games van de maand: Sniper Elite, Mario Strikers, Turtles en Monster Hunter

Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Sniper Elite 5, Mario Strikers: Battle League, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge en Monster Hunter Sunbreak.

