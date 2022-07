Goed nieuws: DNB erkent fouten met slaven | Franse wijnzwendel opgedoekt

Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Door: NU.nl

De Nederlandsche Bank erkent eigen fouten slavernijverleden

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vrijdag bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden excuses aangeboden voor de bijdrage die de bank heeft geleverd aan de slavernij. De excuses komen nadat in februari was gebleken dat de bank betrokken was bij de slavernijpraktijken van Nederland in de koloniale periode.

DNB erkende in februari verantwoordelijkheid nadat onderzoek van de Universiteit Leiden had aangetoond dat de bank in het verleden heeft bijgedragen aan de slavernij. De Nederlandse regering heeft nog geen excuses gemaakt.

Franse autoriteiten ontmaskeren grote wijnzwendel

De Franse politie heeft deze week een netwerk opgerold dat zich bezighield met de verkoop van wijn die zogenaamd uit de wijnstreek Bordeaux kwam.

In het echt ging het om goedkope wijn uit andere regio's. Het Franse openbaar ministerie schat de omvang van de zwendel op honderdduizenden flessen. Maandag zijn in en rond de regio Médoc zo'n twintig mensen gearresteerd vanwege de illegale handel.

Reclame voor tabak wordt definitief verboden

Reclame voor tabak en e-sigaretten mag vanaf vrijdag niet meer te zien zijn op straat en in de meeste winkels. Ook moeten sigaretten vanaf dan hetzelfde zijn in kleur, vormgeving en materiaal.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) noemt de nieuwe regels "concrete stappen richting de rookvrije generatie".

Van Ooijen stelt dat op deze manier tabaksproducten "verder uit het zicht" verdwijnen en minder aantrekkelijk worden, "zodat stoppen met roken makkelijker wordt en starten moeilijker".

Duitsers mogen voortaan eigen geslacht bepalen

De Duitse regering zegt dat inwoners van Duitsland voortaan zelf hun gender (geslacht) en voornaam mogen bepalen en veranderen als ze dat willen. Burgers hoeven zich alleen nog als zodanig bij de burgerlijke stand te laten registreren.

De maatregel maakt het makkelijker voor transgender personen, intersekse personen en zogenoemde non-binaire personen die zich man noch vrouw voelen. De Duitse kinderbeschermingsbond steunt het plan voor de eenvoudige procedure.

Amerikaanse bedrijven betalen reiskosten voor werknemers die abortus willen

Grote Amerikaanse bedrijven als Disney, JP Morgan, Amazon en Meta gaan de reiskosten betalen van werknemers die naar een andere staat moeten om een abortus te laten uitvoeren. Afgelopen vrijdag is in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt, waardoor staten zelf kunnen beslissen of het toegestaan is of niet.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof besliste vrijdag dat abortus in de VS niet langer een recht is. In negen staten - allemaal staten waar Republikeinen aan de macht zijn - is abortus ondertussen illegaal en in nog eens twaalf staten is een verbod in de maak. Dat betekent dat vrouwen in die staten ver moeten reizen als ze een abortus willen laten uitvoeren.

In Nederland staat abortus ook nog steeds in het wetboek van strafrecht.

Ben & Jerry's toch te koop in Palestijnse Gebieden

IJsmerk Ben & Jerry's blijft toch beschikbaar in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.

Eerder besloten de oprichters van de ijsproducent te stoppen met de verkoop in de nederzettingen, omdat het niet zou passen bij de waarden van Ben & Jerry's. Moederbedrijf Unilever maakt nu bekend dat het zijn belang in het ijsmerk in Israël verkoopt.

De nieuwe eigenaar is Avi Zinger, die al een verkooplicentie voor het ijsmerk had. Hij is van plan om het ijs wel in de Israëlische nederzettingen te verkopen, maar dan onder de Hebreeuwse en Arabische naam.

