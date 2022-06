Goed nieuws: Oranje in 'amateur'shirts | Nieuw album voor Jeangu Macrooy

Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Oranje-internationals trainen in shirts van eerste amateurclub

De spelers van het Nederlands elftal liepen vrijdag tijdens de warming-up voor hun training in Zeist in het shirt van de amateurclub waarbij ze ooit met voetballen begonnen. Met de ode aan het amateurvoetbal trappen de internationals het weekend van De Nationale Voetbaldag af.

Jamie Trenité en zijn vriendin verwachten een zoon

Prins Charles brengt eerbetoon aan 'mummy' Elizabeth op jubileumconcert

WhatsApp verdubbelt maximale aantal deelnemers groepschats

Japanse duizendknoop is eetbaar: dit kun je ervan maken

De Japanse duizendknoop is steeds vaker in Nederland te vinden . Deze probleemplant veroorzaakt veel schade en is moeilijk te bestrijden, maar wist je dat je hem kunt eten? Deze gerechten kun je ermee bereiden.

Drie keer is scheepsrecht: Anouk trouwt zaterdag met haar Dominique

Een bruiloft met duizenden gasten op het Malieveld en een livestream bij Vogue: niet veel mensen kunnen zeggen dat hun huwelijk zo groots is begonnen. Anouk geeft zaterdag voor de derde keer haar jawoord, dit keer aan haar geliefde Dominique. De zangeres weet het zeker: drie keer is scheepsrecht.

Van Dijk en Miedema door collega's gekozen in Elftal van het Jaar in Engeland

Xbox-games vanaf dit jaar op nieuwe Samsung-tv's te streamen

Microsoft brengt op 30 juni een Xbox-app uit voor slimme televisies van Samsung die in 2022 zijn uitgebracht. Daarmee zijn Xbox-games via de cloud te streamen, zonder dat daar verder een console voor nodig is. Het is voor het eerst dat Microsoft zo'n app beschikbaar maakt.