Goed nieuws: Oranje wint Derby der Lage Landen | Zeldzame schildpad geboren

Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Door: NU.nl

Oranje wint na 25 jaar weer 'Derby der Lage Landen'

Het Nederlands efltal is de Nations League vrijdag begonnen met een fraaie overwinning op België. Oranje won in het Koning Boudewijnstadion met liefst 1-4 en boekte zo de eerste zege in 25 jaar in de 'Derby der Lage Landen'.

Grootste plant ter wereld ontdekt: zeegrasveld ter grootte van Amsterdam

Wetenschappers hebben de tot nu toe grootste plant ter wereld ontdekt. Het gaat om een veld zeegras van zo'n 200 vierkante kilometer in Shark Bay, een baai op het meest westelijke punt van Australië.

Honderden babyschildpadden in India kruipen naar de zee

Deze pasgeboren dwergschildpadden kropen woensdag vanuit hun ei naar de zee. Het gaat om een van de kleinere soorten zeeschildpadden.

0:33 Afspelen knop Honderden babyschildpadden in India kruipen naar de zee

Waarschijnlijk volgende week EU-akkoord over opladen met USB-C-kabel

Alle telefoons, tablets en overige consumentenelektronica in de Europese Unie moeten gebruik kunnen maken van een standaardoplader met een USB-C-aansluiting. Daar wordt naar verwachting dinsdag een definitief akkoord over bereikt, meldt Reuters vrijdag.

Koningin Elizabeth steekt lichtbakens aan ter ere van jubileum

De Britse koningin Elizabeth heeft donderdagavond bij Buckingham Palace zogeheten bakens aangestoken. Met het aansteken van de bakens wordt haar platina jubileum gevierd. De vorstin drukte op een grote knop waarna het belangrijkste baken met The Tree of Trees verlicht werd.

0:51 Afspelen knop Koningin Elizabeth steekt lichtbakens aan ter ere van jubileum

In beeld - De fraaie wielerloopbaan van Tom Dumoulin

Tom Dumoulin stopt na dit seizoen met wielrennen, zo heeft hij vrijdag bekendgemaakt. Een overzicht van de fraaie carrière van de Giro d'Italia-winnaar van 2017.

Qmusic-dj Marieke Elsinga in verwachting van een zoon

Marieke Elsinga krijgt een zoon. Dat onthulde de radio- en tv-presentatrice donderdag in de uitzending van RTL Boulevard.

0:45 Afspelen knop Marieke Elsinga kondigt zwangerschap live op de radio aan

Lingo wordt vanaf eind augustus uitgezonden op Net5

Talpa Network komt eind augustus met een nieuw seizoen van Lingo. Het woordspel wordt dan niet meer op SBS6, maar op Net5 uitgezonden. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa Network na berichtgeving van Showbizz Network.

Nieuwe Pokémon-games verschijnen in november met samenspeeloptie

De nieuwe games in de populaire Pokémon-reeks verschijnen op 18 november voor de Nintendo Switch. In Pokémon Violet en Scarlet is het voor de eerste keer mogelijk dat mensen het avontuur samen met anderen doorlopen.

Concerten Meeuwis en Van Buuren online te volgen: zit er toekomst in livestream?

Livestreams waren bijna twee jaar lang zo'n beetje de enige manier voor artiesten om voor hun fans op te treden. Nu alle evenementen met publiek weer mogen, leek de nood voor livestreams niet meer zo hoog. Toch zien Videoland en platform HYMN er toekomst in: ze komen met een livestream van een concert van Guus Meeuwis en met een online concertfilm van Armin van Buuren.

Quentin Tarantino start podcast met tips over oude films

Quentin Tarantino start volgende maand met een podcast waarin hij tips geeft over films die hij klanten aanraadde toen hij nog in een videotheek werkte. De filmmaker kocht later de inventaris van die zaak, Video Archives, en bouwde de videotheek na in zijn huis.

Zeldzame albino Galapagosreuzenschildpad geboren in Zwitserse dierentuin

In een dierentuin in Zwitserland is vrijdag een zeldzame albino Galapagosreuzenschildpad geboren. De schildpad wordt ernstig bedreigd en is daarom onderdeel van een speciaal programma om de diersoort te behouden. Dat meldt persbureau Reuters.

Aanbevolen artikelen