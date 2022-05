Goed nieuws: Hoogtepunten Songfestival | Ed Sheeran weer vader geworden

Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Dit zijn de hoogtepunten van de finale van het Songfestival

In Duitsland kun je deze zomer voor 9 euro onbeperkt met het ov

Het Duitse parlement heeft ingestemd met een ticket waarmee reizigers in de maanden juni, juli en augustus voor 9 euro per maand onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarmee hoopt Duitsland onder meer de hoge brandstofprijzen te compenseren.

FC Twente Vrouwen prolongeert landstitel in stijl door zege op rivaal Ajax

FC Twente is voor het tweede jaar op rij en voor de achtste keer in totaal kampioen geworden in de Eredivisie Vrouwen. De ploeg van vertrekkend trainer Robert de Pauw was voor de laatste speelronde al zo goed als zeker van de titel en won vrijdag ook nog van rivaal Ajax: 2-3.