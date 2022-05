Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

S10 maakt indruk in halve finale Songfestival

De Nederlandse zangeres S10 verzorgde tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival een loepzuiver optreden. In de finale op zaterdag is ze als elfde aan de beurt, na Spanje en vóór de absolute favoriet van het festival: Oekraïne.

144 Dit is het idee achter Songfestival-act S10: 'Ik sta er best kwetsbaar'

Anouk en Dominique trouwen op het Malieveld

Goed nieuws voor Anouk: de zangeres mag van de gemeente Den Haag trouwen op het Malieveld. Tijdens haar optreden op 11 juni geeft ze haar vriend Dominique daar het jawoord. De locatie wordt eenmalig aangewezen "als gemeentehuis ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen", schreef de gemeente in een brief.

Nederlandse wijn wordt steeds beter

De kwaliteit van Nederlandse wijnen gaat omhoog, vindt wijnkenner Harold Hamersma. Dat heeft volgens hem te maken met de serieuze aanpak van de Nederlandse wijnboeren. Wijn van eigen bodem is in trek. "Het past in de trend van de laatste jaren: wat van dichtbij komt, is lekker", zegt Hamersma.

Koningin Elizabeth zit weer lekker in haar vel

De Britse koningin Elizabeth (96) was vrijdagmiddag aanwezig bij de Royal Windsor Horse Show, waar enkele van haar paarden in actie kwamen. Ze was sinds maart niet meer in het openbaar verschenen en arriveerde in een Range Rover op het terrein. De vorstin leek in een opperbest humeur en sprak breedlachend met enkele aanwezigen.

34 Koningin Elizabeth weer in het openbaar verschenen

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

Girafje in VS krijgt braces om voorpoten vanwege afwijking

Een giraffenjong in een dierentuin van het Amerikaanse San Diego werd geboren met een afwijking aan haar voorpoten. Daarom kreeg de giraffe kniebraces om haar voorpoten. Na 39 dagen mochten de braces eraf en stonden haar poten weer recht.

56 Girafje in VS krijgt braces om voorpoten vanwege afwijking

Aantal banen bereikt recordniveau

Het aantal vaste en flexibele banen in Nederland heeft een recordniveau bereikt. Eind februari telde ons land 8,9 miljoen werknemersbanen, 5 procent meer dan begin 2019, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de zorg en de overheid kregen er banen bij.