Brutale zeeleeuw steelt ligbedje aan het zwembad van toerist

Een toerist krijgt tijdens zijn vakantie op de Galapagoseilanden onverwacht bezoek van een brutale zeeleeuw. Het dier trok een baantje en nam vervolgens het plekje van de man in.

Henny Huisman op zeventigjarige leeftijd overgrootvader geworden

Henny Huisman is overgrootvader geworden. De zeventigjarige televisiepresentator maakte het nieuws donderdagavond bekend via Twitter.

Dit is het idee achter Songfestival-act S10: 'Ik sta er best kwetsbaar'

S10 heeft de eerste Songfestivalrepetities in Turijn achter de rug. Ze vertelt aan NU.nl-verslaggever Lara Zevenberg wat ze wil bereiken met haar podiumact.

Spelers vieren feest met Feyenoord-fans na bereiken finale Conference League

Feyenoord heeft zich ten koste van Olympique Marseille geplaatst voor de finale van Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot bleef donderdag in de return in Frankrijk met 0-0 knap overeind en staat voor het eerst in twintig jaar in een Europese eindstrijd.

Sterren op de rode loper bij Met Gala 2022

Na twee jaar vond het exclusieve Met Gala in New York eindelijk weer plaats op de eerste maandag van mei. De sterren pakten ook dit jaar flink uit. Een overzicht van de outfits op de rode loper.

Eerste WhatsApp-gebruikers krijgen emojireacties en grotere groepen

WhatsApp is begonnen met het uitbrengen van updates, die de komende weken gefaseerd worden toegevoegd voor gebruikers. Het gaat onder meer om de mogelijkheid tot emojireacties en een verdubbeling van groepchats.

Tweede Costa!-film krijgt Gouden Film-award vanwege 100.000 bezoekers

De tweede Costa!-film heeft binnen een week na de verschijning 100.000 bezoekers naar de bioscoop gelokt. Voor die prestatie heeft de film een Gouden Film-award ontvangen.

Weekendweerbericht: stralende Moederdag en ook na het weekend flink zonnig

Het weer dit weekend kent twee gezichten: zaterdag trekken er buien over het land, terwijl zondag een stralende Moederdag belooft te worden, aldus Weerplaza.

Lale Gül is 'enorm trots' op winnen Pim Fortuynprijs

Lale Gül zegt "enorm trots" te zijn op het winnen van de Pim Fortuynprijs dit jaar. Dat zei de 24-jarige schrijfster vrijdagavond bij talkshow HLF8.