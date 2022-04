Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

S10 vertrekt naar Turijn voor Eurovisie Songfestival

S10 (Stien den Hollander) is vrijdagmorgen in alle vroegte vertrokken vanaf Schiphol. Ze gaat met het nummer De Diepte ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Turijn, Italië. Dat festival loopt van 10 tot 14 mei.

Jumbo-Visma-renner Vader mag ziekenhuis drie weken na zware val verlaten

Milan Vader mag het ziekenhuis in Rotterdam verlaten, zo meldt hij vrijdag op Instagram. De Jumbo-Visma-renner kwam drie weken geleden hard ten val in de Ronde van Baskenland.

Les Misérables ook in zomer 2023 in theater Carré

De musical Les Misérables zal volgend jaar niet alleen in maart in theater Carré in Amsterdam te zien zijn. Door een stormloop op kaarten hebben theaterproducent De Graaf & Cornelissen Entertainment en de directie van Carré besloten dat er in juli extra voorstellingen van de musical komen.

Astronauten komen na reis van zestien uur aan bij internationaal ruimtestation

Vier astronauten zijn in de nacht van woensdag op donderdag aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Het gaat om drie Amerikanen en één Italiaanse, die binnen zestien uur met een SpaceX-raket naar het ruimtestation vlogen.

De Vrienden van Amstel LIVE viert jubileum in 2023 met twintig shows

De Vrienden van Amstel LIVE bestaat volgend jaar 25 jaar en viert die mijlpaal met twintig shows. Het is daarmee de grootste editie ooit.

