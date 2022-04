Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Kat die vermist raakte in Schotland na vijf jaar teruggevonden op booreiland

Een kat die vijf jaar geleden vermist raakte in de Schotse havenstad Peterhead is vrijdag aangetroffen op een booreiland voor de Schotse kust. Doordat kat Dexter gechipt was kon het huisdier herenigd worden met zijn baasje.

Anouk wil 11 juni tijdens concert op het Malieveld trouwen

Tijdens haar concert op 11 juni op het Malieveld in Den Haag wil Anouk trouwen met haar verloofde Dominique. Dat onthulde de zangeres vrijdag in de talkshow Jinek.

Volendam ziet droom uitkomen met promotie: 'Moesten er zo hard voor knokken'

De spelers en technische staf van FC Volendam zijn in extase na het veiligstellen van promotie naar de Eredivisie. De ploeg van coach Wim Jonk verzekerde zich vrijdag van de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie dankzij een zwaarbevochten 1-2-zege bij FC Den Bosch.

Gemiddeld 10 procent meer loon voor basisschoolleraar na akkoord

Basisschoolleerkrachten gaan er dit jaar gemiddeld 10 procent op vooruit. Daardoor verdienen ze evenveel als leraren op een middelbare school. Jarenlang was er een loonkloof tussen de beide functies, maar die verdwijnt dus in de nieuwe cao, kondigde de Algemene Onderwijsbond (AOb) aan.

Huizenprijzen gaan voor tweede maand op rij minder fors de hoogte in

Koopwoningen werden in maart 19,5 procent duurder dan een jaar geleden, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dat is net iets minder dan de 20,2 procent in februari en de 21,1 procent in januari. Een woning kostte in maart 426.000 euro, zegt Paul de Vries van het Kadaster tegen NU.nl.

Filmmaker David Attenborough onderscheiden door VN vanwege werk over aarde

De Verenigde Naties hebben bioloog David Attenborough onderscheiden als "voorvechter van de aarde". De 95-jarige Britse regisseur en producent kreeg de onderscheiding vanwege de enorme hoeveelheid films en series die hij heeft gemaakt over de natuur in het algemeen en klimaatverandering in het bijzonder.

Nieuwe telescoop die oeroude ruimtetrillingen opvangt komt mogelijk in Limburg

Europese wetenschappers gaan de Einstein Telescope bouwen, een observatorium dat zwaartekrachtgolven kan meten. Mogelijk komt hij in Nederland te staan. Vanuit Zuid-Limburg zouden dan oeroude mysteries vanuit het universum ontrafeld kunnen worden.