Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Gerard Joling weer thuis na week in ziekenhuis door longontsteking

Gerard Joling is weer thuis nadat hij een week in het ziekenhuis heeft doorgebracht wegens een longontsteking. De 61-jarige zanger laat dinsdag weten dat het elke dag een stukje beter met hem gaat.

Emmen-trainer Lukkien verheugd met promotie: 'We zijn zo taai als kauwgom'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien is vrijdag dolgelukkig met de promotie van zijn ploeg naar de Eredivisie. De Drentenaren wonnen met 0-1 van FC Dordrecht, waardoor Emmen na één seizoen weer terugkeert op het hoogste niveau.

Britten dragen vrouwen over parcours om vat bier te winnen

Het jaarlijkse vrouwdragen vond zondag weer plaats in het Verenigd Koninkrijk. Deelnemende mannen moesten een vrouw, al dan niet een echtgenote, over een parcours van 380 meter dragen.

44 Britten dragen vrouwen over parcours om vat bier te winnen

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij een nieuw Goed nieuws-overzicht (één keer per week)

WhatsApp krijgt flinke updates: reageren met emoji's en appen in subgroepen

WhatsApp heeft donderdag een aantal updates voor de app aangekondigd. Zo kun je binnenkort in groepchats reageren door emoji's aan berichten te plakken, zoals dat al kan op Slack en Telegram. Ook presenteert WhatsApp Community's, waarbij afzonderlijke groepen rondom een bepaalde plek of onderwerp gebundeld kunnen worden.

Courteney Cox probeert de 'Friends'-filter

Courteney Cox probeert de 'Friends'-filter, maar kan haar eigen gezicht niet identificeren.

48 Courteney Cox probeert de 'Friends'-filter

Wielrenner Tietema ziet droom uitkomen met startplek in Parijs-Roubaix

Bas Tietema is door zijn ploeg Bingoal Pauwels Sauzen WB geselecteerd voor Parijs-Roubaix. Daarmee gaat een droom in vervulling voor de 27-jarige Nederlander, die dit jaar een opvallende rentree maakte in het wielerpeloton.

Bril van Nederlands bedrijf helpt blinden en slechtzienden, Stevie Wonder test 'm

De Nederlandse start-up Envision maakt slimme brillen voor blinde en slechtziende mensen. De Amerikaanse zanger Stevie Wonder is sinds kort de beroemdste drager. Hij test de bril, die omgevingen aan de gebruiker beschrijft en teksten voorleest.

Ed Sheeran feest met pubgangers en tapt eigen bier

Zanger Ed Sheeran bezocht zondag onverwacht een pub in Birmingham. Hij dronk en zong met de andere gasten tijdens een spannende poolwedstrijd in de pub.

37 Ed Sheeran feest met pubgangers en tapt eigen bier

Zo verliep The Passion in Doetinchem

Doetinchem stond donderdagavond geheel in het teken van The Passion, het jaarlijkse evenement over het leven en sterven van Jezus Christus. Zo zag de twaalfde editie van het muzikale paasevenement eruit.

60 Zo verliep The Passion in Doetinchem

95-jarige Brit stunt op vliegtuig voor goed doel

De 95-jarige Brit Ivor Button heeft zaterdag op een vliegtuig de stuntman uitgehangen om geld op te halen voor het goede doel. Hij brak daarmee het record van de 93-jarige Tom Lackey, die hetzelfde deed in 2013.