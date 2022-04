Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Nieuwsgierige uil inspecteert camera van weerstation

Een nieuwsgierige uil in de Amerikaanse staat Montana raakte erg geïnteresseerd in een camera van een weerstation.

Oranjevrouwen maken twaalf treffers tegen Cyprus en evenaren recordzege

De Nederlandse voetbalsters hebben vrijdag hun grootste overwinning ooit geëvenaard. De Oranjevrouwen wonnen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus met maar liefst 12-0.

Paleis Het Loo gaat na vier jaar verbouwen volgende week weer open

Paleis Het Loo in Apeldoorn gaat op 15 april na vier jaar verbouwen eindelijk weer open voor bezoekers. De grote heropening van het paleis wordt bewaard tot de nieuwbouw in het voorjaar van 2023 klaar is.

Makers The Simpsons maken voor het eerst een aflevering met gebarentaal

In de serie The Simpsons wordt komend weekend voor het eerst gecommuniceerd in de Amerikaanse gebarentaal, meldt Variety vrijdag.

Schrijvers vieren de liefde op het Boekenbal

In een stampvolle Escape is vrijdagavond het Boekenbal van start gegaan. Bij het feest in de Amsterdamse nachtclub, dat traditiegetrouw de opening is van de Boekenweek, werd ook kort stilgestaan bij de situatie in Oekraïne.

Janine Abbring heeft een relatie met Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars

Zomergasten-presentatrice Janine Abbring en Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars hebben een relatie. De twee lieten zich vrijdagavond voor het eerst in het openbaar zien op de rode loper van het Boekenbal in Amsterdam.

Twitter test functie waardoor mensen niet meer getagd kunnen worden in gesprek

Twitter werkt aan Unmentioning, een functie waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze niet meer in bepaalde gesprekken genoemd willen worden. Vooralsnog gaat het om een kleinschalige test.