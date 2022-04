Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Drie redenen waarom het een droomloting voor Oranje is

Het Nederlands elftal heeft het getroffen bij de loting voor het WK voetbal in Qatar. Naast het gastland speelt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal tegen Ecuador en Senegal. Het ontlopen van toplanden is niet het enige voordeel van deze loting.

Astronaut André Kuipers ontvangt opnieuw koninklijke onderscheiding

Astronaut André Kuipers heeft maandag op Paleis Noordeinde een onderscheiding gekregen van koning Willem-Alexander. De ruimtevaarder ontving de eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje.

Groot deel van Nederland ontwaakt onder witte deken

Op de ene plek viel meer sneeuw dan op de andere, maar grote delen van Nederland waren in de ochtend van 1 april bedekt onder sneeuw.

Harry Potter-game Hogwarts Legacy verschijnt eind 2022

Hogwarts Legacy, de rpg die zich in de magische wereld van Harry Potter afspeelt, verschijnt rond de feestdagen aan het einde van dit jaar. Dat blijkt uit een trailer die tijdens een online presentatie op het YouTube-kanaal van PlayStation werd uitgezonden.

Darter Danny Jansen stunt met toernooiwinst en zege op Wright in Barnsley

Darter Danny Jansen heeft vrijdag voor een stunt gezorgd bij Players Championship 9 in Barnsley. De negentienjarige Nederlander won het toernooi in de Engelse stad door onder anderen regerend wereldkampioen Peter Wright uit te schakelen.

Red Hot Chili Peppers geëerd met ster op Hollywood Walk of Fame

De Red Hot Chili Peppers zijn donderdag geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame.

FIFA maakt van Nederland tegen Senegal openingswedstrijd WK in Qatar

De FIFA heeft de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal aangewezen als openingswedstrijd van het WK in Qatar. Normaal gesproken speelt het gastland de openingswedstrijd, maar daar wordt van afgeweken.

Bekijk hier de nieuwe trailer van Top Gun met Tom Cruise

Paramount Pictures heeft dinsdag een trailer gedeeld van Top Gun: Maverick. In de actiefilm keert acteur Tom Cruise terug als straaljagerpiloot. De film werd vanwege de coronapandemie tweemaal uitgesteld en is naar verwachting op 26 mei in de Nederlandse bioscopen te zien. Top Gun: Maveric is het vervolg op de originele Top Gun film uit 1986.